Non sei vaccinato? Multa e niente WiFi. La politica delle università USA

Gli studenti della Quinnipiac University del Connecticut saranno multati fino a $ 2.275 e perderanno l’accesso a Internet se non rispettano le politiche di vaccinazione COVID-19 dell’università. Il college privato di arti liberali (cioè storia, filosofia, letteratura,, etc) nella contea di New Haven ha annunciato le nuove sanzioni il 16 agosto in un’e-mail inviata a circa 600 studenti che non hanno ancora fornito la prova della vaccinazione COVID-19 o richiesto un’esenzione. Coloro che non saranno in regola entro il 14 settembre si troveranno di fronte a multe settimanali di $ 100, con aumenti di $ 25 ogni due settimane, fino a un massimo di $ 200 a settimana. Inoltre, non saranno in grado di utilizzare la rete del campus della scuola e il Wi-Fi. Non si capisce bene la logica di quest’ultima sanzione, dato che il virus non si diffonde tramite la rete….

Gli studenti potrebbero essere multati fino a $ 2.275 in totale per il semestre autunnale, ha avvertito l’università. Le sanzioni riguardano coloro che non ricevono un vaccino, così come gli studenti esentati che mancano i test COVID-19 settimanali. Ci sarà una multa di $ 100 per ogni test mancato.

Gli studenti che hanno ricevuto una dose su due dosi entro il 25 agosto non dovranno affrontare una multa, purché siano completamente vaccinati entro il 14 settembre, hanno detto i funzionari dell’università, ma devono ancora partecipare ai test settimanali fino a due settimane dopo la loro seconda dose e caricare un risultato negativo del test prima di tornare al campus.

“Vorremmo non dover adottare queste misure, ma voglimo proteggere la salute della nostra comunità garantendo il rispetto dei nostri requisiti di vaccinazione è l’unico modo per alleviare la maggior parte delle nostre restrizioni relative al COVID e tornare in sicurezza al nostro apprendimento di persona. e attività di vita”, ha dichiarato il Chief Experience Officer Tom Ellett nell’e-mail inviata agli studenti.

Quinnipiac non è il primo college negli Stati Uniti a utilizzare strumenti economici per far rispettare la sua politica di vaccinazione.

Il Rhodes College, un college privato di arti liberali che serve poco più di 2.000 studenti a Memphis, nel Tennessee, ha annunciato a giugno che gli studenti devono essere vaccinati o pagare una tassa di test obbligatoria di $ 1.500.

Allo stesso modo, il West Virginia Wesleyan College, un college privato di arti liberali nel West Virginia, ha annunciato all’inizio di questo mese che multerà di 750 dollari gli studenti non vaccinati. Questi studenti sono inoltre tenuti a indossare maschere mentre sono al chiuso, a sottoporsi a test settimanali e a mantenere la distanza fisica.

Notiamo che i college che applicano delle normative punitive per i non vaccinati sono “Di arti liberali”, cioè di filosofia storia etc. Alla faccia della filosofia del diritto, della libertà etc. I filosofi, evidentemente, amano meno la libertà degli scienziati.



