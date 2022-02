Noi in Lockdwon e Greenpass, il Ticino ride. Il paese di Tafazzi

Se questa sera vi annoiate vi consigliamo di vedere Mario Giordano che, in video, mette in evidenza come la nostra classe dirigente abbia come finalità quella di distruggere il lavoro e l’economia degli italiani. Perché le decisioni prese, a partire dal demenziale (e illegale) divieto di lavoro per i cinquantenni non vaccinati, al caos legato all’uso del Green Pass, proprio mentre l’economia scricchiola per l’esplosione dei prezzi dell’Energia, stanno distruggendo la ricchezza cumulata in secoli.

Per mostralo Giordano confronta due città quasi uguali: Como, in Italia, e Lugano, nel Canton Ticino. La prima città deserta, con i commercianti che si lamentano per la mancanza di clientela. LA seconda una città normale, viva, con la gente che gira a far shopping. Molti di questi clienti sono italiani che non vogliono mostrare il Green Pass, per cui vanno in Svizzera, anche con prezzi superiori. Buona visione

In Italia negozi vuoti, in Svizzera tutto pieno#Fuoridalcoro pic.twitter.com/lAr0O3xm5v — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) February 15, 2022

Una vergogna, il segno che siamo una nazione di Tafazzi, che si lascia autodistruggere da una classe dirigente impreparata e che pensa solo al proprio “Particulare”. Ad arriva a settembre per la pensione, oppure a salvare il posto di direttore, consulente, etc. Perché i veri colpevoli sono i super burocrati, i simil Ricciardi, gente che non viene eletta, intoccabile, apparentemente eterna. Loro sono quelli che possono distruggerci tutti pur di salvare loro stessi.



