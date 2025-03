Netanyahu vuole licenziare il direttore dei Servizi Segreti: sta indagando sul Qatargate israeliano

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato domenica sera che proporrà al gabinetto di licenziare il direttore dello Shin Bet (Agenzia per la sicurezza di Israele) Ronen Bar circa 18 mesi prima della scadenza del suo mandato. Il motivo potrebbero essere le scomode inchieste del servizio segreto israeliano.

Bar sta indagando su diversi collaboratori di Netanyahu coinvolti nel “Qatargate”, una saga in cui questi sarebbero stati pagati dal Qatar mentre gestivano una delicata politica di negoziazione di ostaggi per il primo ministro, anch’esso legato al Qatar.

Normalmente, la polizia indaga sui presunti crimini, ma date le dimensioni di sicurezza nazionale, lo Shin Bet ha preso il controllo dell’indagine, che minaccia la sicurezza d’Israele.

Non è chiaro se Netanyahu potrà licenziare Bar. Il procuratore generale Gali Baharav-Miara o l’Alta Corte di Giustizia potrebbero dichiarare che Netanyahu ha un conflitto di interessi nel cercare di licenziare un ufficiale delle forze dell’ordine che sta indagando sui suoi collaboratori più anziani.

Il procuratore generale Gali Baharav-Miara ha inviato nella tarda serata di domenica una lettera al primo ministro Benjamin Netanyahu per impedirgli di licenziare il capo dello Shin Bet Ronen Bar fino a quando l’indagine dell’agenzia su Qatargate non sarà completata.

Sebbene il primo ministro abbia il controllo esclusivo della selezione del capo dello Shin Bet, il procuratore generale ha scritto che l’essenza della posizione è apolitica e non è una nomina di fedeltà come la maggior parte delle altre posizioni politiche all’interno dell’ufficio del primo ministro.

Una questione chiave sarebbe se Netanyahu scegliesse il recente vice di Bar, una persona che si conosce solo per la propria iniziale, “M.”, che restituirebbe un senso di professionalità e non politicizzazione all’esito della saga. Il Post ha confermato con fonti dello Shin Bet che M. è molto rispettato all’interno dell’agenzia.

Netanyahu ha già sostituito Bar con M. nel team di negoziazione con il Qatar e Hamas riguardo agli ostaggi israeliani circa un mese fa, sembrando segnalare che lo stava provando come successore di Bar.

Se Netanyahu recluterà un nuovo capo dall’esterno dell’organizzazione, tuttavia, l’accettazione del nuovo direttore potrebbe dipendere dal fatto che abbia forti qualifiche nel campo della difesa, come un generale di alto livello dell’IDF, e che il candidato sia visto come un attore indipendente non influenzato dalla politica o come un individuo meno qualificato che sta ottenendo una promozione per essere una figura di spicco, come molti ufficiali della difesa vedono l’attuale Ispettore della Polizia israeliana, il Gen. Daniel Levi.

A questo punto resta da vedere come evolverà tutta questa storia, se con le dimissioni di Bar, con il suo licenziamento, o con una situazione di stallo. Intanto l’indagine Qatargate va avanti e potrebbe riservare delle sorprese.