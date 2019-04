“NEOLIBERISMO”: audio-video di una poesia di Giuseppe PALMA

posted by Giuseppe Palma

Audio-video della mia poesia “Neoliberismo“, scritta il 24 marzo 2019, che denuncia le stridenti diseguaglianze sociali create dal neoliberismo e dalla globalizzazione selvaggia (audio-video su facebook, con immagini, musica e lettura della poesia):

***

Testo della poesia:

“Neoliberismo“

Amico mio,

qui nulla più è per sempre.

Nessuna via più è sicura.

Manovali senza un domani,

ingegneri che mirano il soffitto.

Laureati a spasso, senza voce.

Operai che hanno perso la speranza.

Amico mio,

qui il pane costa due giornate

di sudore. E garanzie dimenticate.

Come cottimo d’Ottocento.

Come gleba di podere.

Amico mio,

il mondo soffre una modernità

che restaura, un progresso che

mette poveri contro poveri.

Questo è il tempo in cui l’Uomo

non è più eguale ad altro Uomo.

E fatica a mangiare.

A pagarsi una pensione.

A profumarsi di dignità.

Amico mio,

è tornato il tempo del padrone.

E del salario che non basta.

Ci chiedono più Morte.

Più integrazione. Ma di che cosa?

Dei diritti a ribasso. Di paghe

da miseria. Di lavoro come bestie.

E allor mi torna in mente il

sacrificio dei Padri nostri.

Tradito, stuprato. Relegato

a misero concetto.

Ma non disperare, amico mio.

Il mondo non percorre mai

la stessa via. Lo stesso errore.

Egli s’arresta e torna indietro. Verso

quell’Antico Borgo d’Umanità.

E allora sentiremo di nuovo

quell’odore. Ancor più Antico.

Che profuma di Libertà.

Giuseppe PALMA

***

