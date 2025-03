Nel 2025 cambierà il mondo

Il mondo cambia a una velocità tale che persino noi facciamo fatica a stargli dietro. Fino al 2024, l’emergenza economica dominava su tutto: austerity, compressione salariale, politiche restrittive. Poi, colpo di scena! Il 18 marzo 2025 Mario Draghi si presenta in Commissione al Senato e ammette candidamente: “Ops, mi sono sbagliato!” L’austerità? Un errore. La compressione salariale? Un disastro. Bisognava aumentare la domanda interna.

In pratica ha ammesso di essersi sbagliato quando nel 2011 inviò, insieme a Trichet, la famosa lettera al Governo Berlusconi, dove chiedeva di ridurre il deficit ed il debito attraverso le purtroppo famose politiche di austerity.

Ora, a rigor di logica, uno che dice “mi ero sbagliato” dovrebbe anche aggiungere: “Scusate, cambio mestiere. Magari mi metto a fare il macellaio.” E invece no, si continua come se nulla fosse.

Nel frattempo, le emergenze si sono susseguite a ritmo incalzante: prima quella sanitaria con restrizioni e vaccinazioni, poi quella climatica con la corsa alla riduzione delle emissioni di CO2, l’addio alle auto a combustione e la riqualificazione energetica degli edifici. Infine, l’emergenza militare: tutti uniti a difendere l’Ucraina contro la Russia per salvare l’Europa intera.

Ma ecco che arrivano i primi due mesi del 2025 e tutto cambia di nuovo. Il famigerato Rearm Europe da 800 miliardi di euro ha sancito che il debito non è più un problema perché bisogna espandere l’economia. Tradotto: senza soldi nell’economia, non succede nulla di buono. Lo stesso report per la competitività europea di Mario Draghi insiste sulla stessa cifra magica: 800 miliardi di euro. Eureka, hanno capito che senza investimenti non si cresce!

Poi Trump viene rieletto e, come prima mossa, nomina Robert Kennedy Jr. ministro della Salute. Ora, Kennedy è un dichiarato no-vax, quindi le politiche sanitarie cambieranno completamente. E come se non bastasse, Trump arriva a Davos, al World Economic Forum di Klaus Schwab, e davanti a tutti proclama: “Il green è una truffa, io non ci casco!”.

Fino all’anno scorso ci raccontavano che il mondo sarebbe finito per colpa del riscaldamento globale. Adesso, improvvisamente, questa narrazione è sparita.

E non è finita qui. Trump ha trattato Zelensky a schiaffi in faccia (metaforici, ovviamente) in diretta mondiale e sta facendo la pace con la Russia, senza nemmeno coinvolgere l’Ucraina.

Morale della favola: quattro narrazioni che sembravano inossidabili sono svanite nel nulla, sciogliendosi come neve al sole. Quale sarà la prossima? Fate le vostre scommesse!

