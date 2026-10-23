Musk ricambia il favore agli Ellison: 1 miliardo per salvare il colosso dei media da 87 miliardi di debiti

Un colosso schiacciato da un debito mostruoso di 87 miliardi di dollari trova un’ancora di salvezza inaspettata. Elon Musk ha deciso di investire 1 miliardo di dollari nella nuova Paramount Skydance, nata dopo l’acquisizione della Warner Bros. per ben 110 miliardi. Una cifra astronomica che rischiava di soffocare il gruppo.

Non si tratta di semplice beneficenza, ma di un preciso scambio di favori tra miliardari.

Quando Musk decise di comprare Twitter per 44 miliardi, Larry Ellison, patron di Oracle, staccò un assegno esattamente da 1 miliardo. Oggi il fondatore di Tesla ricambia la cortesia sostenendo il figlio di Larry, David Ellison, impegnato a gestire una delle fusioni più costose e rischiose della storia americana.

Un debito record e tagli sanguinosi

Digerire un’operazione da oltre cento miliardi non è facile per nessuno. La nuova creatura mediatica guidata da David Ellison si ritrova con i conti sotto forte pressione:

87 miliardi di dollari di debiti accumulati subito dopo la chiusura dell’accordo.

di debiti accumulati subito dopo la chiusura dell’accordo. 6 miliardi di dollari di tagli ai costi operativi già promessi per i prossimi tre anni.

di tagli ai costi operativi già promessi per i prossimi tre anni. Un mercato pubblicitario televisivo in costante calo strutturale.

L’ingresso di capitali freschi era diventato indispensabile. Oltre a Musk, sono intervenuti altri nomi pesanti della finanza e della Silicon Valley, tra cui Laurene Powell Jobs. L’annuncio era stato previsto anche da John Malone, storico magnate dei media, che aveva ricordato pubblicamente la fitta rete di prestiti incrociati e garanzie azionarie tra Oracle, Tesla e Skydance.

Protagonista Ruolo nell’operazione Legame finanziario David Ellison CEO Paramount Skydance Figlio di Larry, gestore del colosso indebitato Larry Ellison Fondatore Oracle Finanziò Twitter con 1 miliardo; usa azioni come collaterale Elon Musk Patron di Tesla e X Entra con 1 miliardo a supporto del nuovo gruppo

Il paradosso: Musk mette piede nei baluardi “liberal”

L’aspetto finanziario è imponente, ma quello politico ed editoriale rischia di essere ancora più esplosivo. Con questa operazione, il conglomerato Skydance controlla asset centrali dell’informazione e dello spettacolo:

Reti di notizie e canali storici come CNN e CBS ;

e ; Piattaforme e marchi prestigiosi come HBO ;

; I grandi studi cinematografici di Hollywood.

David Ellison si è affrettato a rassicurare i mercati e le redazioni, promettendo che l’indipendenza giornalistica sarà pienamente garantita. Tuttavia, le dichiarazioni formali non bastano a nascondere l’ironia della situazione.

Elon Musk, figura di punta dell’area conservatrice vicina a Donald Trump, entra direttamente nella cabina di regia finanziaria di network televisivi considerati da decenni roccaforti del pensiero progressista americano. Ricordiamo che Musk è stato recentemente premiato con la National Medal for Science da Trump.

Vedere il proprietario di X partecipare al destino economico di canali come CNN e CBS renderà la convivenza interna quantomeno movimentata. Che succederà se un giorno la CNN lo attaccherà direttamente e li prenderà il teleono per chiamare Ellison? Gli equilibri mediatici negli Stati Uniti stanno cambiando rapidamente, e la tecnologia si sta prendendo tutto il settore dei media tradizionali.