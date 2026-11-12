Meta usa l’intelligenza artificiale per scovare i minori su Instagram: scacco alla privacy e un conto da 18 miliardi per salvare i profitti

Mentire sulla data di nascita per aggirare i blocchi dei social network non basta più. Meta ha deciso di estendere a livello globale su Instagram il suo sistema di intelligenza artificiale progettato per indovinare l’età reale degli utenti, spostando d’ufficio milioni di ragazzi nei profili protetti con forti limitazioni. Dietro la bandiera della tutela dei minori si nasconde però una colossale operazione di salvataggio finanziario da oltre 18 miliardi di dollari e una schedatura biometrica di massa che riguarda anche gli adulti.

Per anni i giganti della Silicon Valley hanno chiuso entrambi gli occhi davanti ai ragazzini che si iscrivevano dichiarando di avere diciotto o novant’anni. Ogni giovane utente rappresentava infatti ore di attenzione pubblicitaria e dati preziosi da vendere agli inserzionisti.

Oggi il vento legale è cambiato in modo brusco e il gruppo di Mark Zuckerberg corre ai ripari per evitare il collasso dei conti aziendali. La svolta moralizzatrice nasce ad agosto, quando la società ha dovuto firmare uno storico patteggiamento da circa 18,1 miliardi di dollari con 52 procuratori generali degli Stati Uniti (17,1 miliardi per la causa collettiva degli Stati e 1 miliardo solo per chiudere il contenzioso con il Texas).

L’accusa mossa dai magistrati americani tocca il cuore stesso del modello di business di Instagram e Facebook: aver progettato piattaforme pensate scientificamente per creare dipendenza psicologica nei minori, nascondendo i danni alla salute mentale per massimizzare gli incassi.

Come funziona lo scanner dell’età e i rischi per la privacy

Per rispettare gli accordi legali senza perdere il controllo della piattaforma, Meta ha scatenato i suoi algoritmi di profilazione su scala mondiale, con l’obiettivo di estenderli presto anche a Facebook e Threads. Il sistema non si limita a leggere la data inserita nel profilo, ma passa al setaccio l’intera vita digitale dell’iscritto.

L’intelligenza artificiale incrocia decine di segnali comportamentali ed estetici:

Analisi testuale: il software legge biografie, commenti, didascalie e messaggi di auguri per intercettare riferimenti a classi scolastiche, esami o feste di compleanno tra coetanei.

il software legge biografie, commenti, didascalie e messaggi di auguri per intercettare riferimenti a classi scolastiche, esami o feste di compleanno tra coetanei. Scansione visiva e fisica: l’algoritmo esamina foto e video pubblicati, valutando la statura, le proporzioni corporee e persino la struttura ossea dei soggetti ritratti.

l’algoritmo esamina foto e video pubblicati, valutando la statura, le proporzioni corporee e persino la struttura ossea dei soggetti ritratti. Blocco e richiesta documenti: se un profilo viene sospettato di appartenere a un minore di 13 anni, viene disattivato all’istante; per riaverlo occorre fornire una prova d’identità ufficiale. Quindi la cancellazione non è automatica, anche perché esiste una fascia di utenti borderline sull’età.

Le ricadute sulla privacy di tutti gli utenti sono enormi e aprono un precedente inquietante. Larry Magid, amministratore delegato dell’organizzazione ConnectSafely ospitato sul blog ufficiale di Meta, ha provato a rassicurare il pubblico spiegando che l’analisi visiva non costituisce un vero “riconoscimento facciale”, poiché stima solo una fascia d’età senza identificare il nome della persona.

Si tratta di un classico cavillo linguistico da ufficio legale. Per stabilire chi è minorenne e chi è adulto, l’intelligenza artificiale di un’azienda privata deve comunque analizzare la fisionomia, lo scheletro e i testi di tutti gli iscritti.

Inoltre, se l’algoritmo sbaglia e classifica un ventenne o un quarantenne come adolescente, l’unico modo per sbloccare le funzioni complete consiste nell’inviare a Meta un documento di identità o una scansione biometrica del volto. In pratica, con la scusa di proteggere i ragazzi, si costringono milioni di cittadini adulti a cedere dati personali sensibilissimi, eliminando ogni residuo di anonimato in rete.

Le nuove restrizioni per fasce d’età e lo scaricabarile su Apple

Una volta che l’algoritmo etichetta un utente come adolescente, il profilo viene blindato in automatico secondo uno schema rigido che limita l’interazione e il tempo di utilizzo.

Fascia d’età stimata Misura applicata dall’algoritmo Margine di modifica dell’utente Meno di 13 anni Disattivazione immediata del profilo Sblocco solo con invio di documenti ufficiali Da 13 a 15 anni Profilo privato, limiti ai messaggi e al tempo d’uso Nessuno senza l’autorizzazione esplicita dei genitori Da 16 a 17 anni Filtri sui contenuti sensibili e contatti ristretti Libertà parziale, ma blocchi principali fissi senza genitori

Accanto ai propri algoritmi, Meta sta sperimentando in Australia un sistema fornito direttamente da Apple. Quando un genitore configura l’iPhone di un figlio, imposta la fascia d’età nel telefono; ogni volta che il ragazzo scarica un’applicazione, Apple invia un segnale automatico agli sviluppatori per confermare se l’utente ha l’età giusta.

Anche qui il calcolo economico è evidente: per Meta è molto più comodo ed economico scaricare l’onere dei controlli (e il rischio di multe) sui produttori di telefoni come Apple e Google, anziché pagare di tasca propria la verifica di miliardi di profili.

Il doppio gioco in California: difendere l’algoritmo in tribunale

La prova definitiva che l’azienda guidata da Zuckerberg agisca per puro calcolo economico arriva dai tribunali della California. Mentre pubblicizza i nuovi filtri per i ragazzi, il 4 novembre Meta — insieme a Google e TikTok — ha fatto causa allo Stato della California per bloccare la nuova legge Assembly Bill 1709.

Il provvedimento californiano, fortemente sostenuto da associazioni per i diritti digitali come l’Electronic Privacy Information Center (EPIC), punta dritto al portafoglio delle multinazionali: vieta di offrire ai minori di 16 anni i video a riproduzione continua (autoplay) e i flussi di contenuti personalizzati tramite algoritmo, imponendo la cancellazione dei profili che usano queste tecniche manipolative.

Davanti al divieto di usare i meccanismi che incollano gli utenti allo schermo, la preoccupazione per la salute dei giovani è svanita in un attimo. Meta, Google e TikTok hanno impugnato la legge invocando addirittura il Primo Emendamento della Costituzione americana sulla libertà di parola.

Secondo i loro avvocati, impedire a un software di sparare video a raffica sullo schermo di un quindicenne violerebbe la libertà di espressione dell’azienda. In realtà, a essere minacciata è solo la raccolta pubblicitaria: un adolescente chiuso in un “profilo protetto” ma bombardato da video automatici continua a generare profitti; un utente senza algoritmo smette di rendere. Quando la tutela dei minori intacca i ricavi, le grandi piattaforme archiviano la morale e schierano gli avvocati.