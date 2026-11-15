Manovra 2027: il “testo bollinato” tra briciole alla Flat Tax, stangata sui pensionati “boomer” e il grande vuoto su energia e industria

Il disegno di legge di Bilancio 2027 (A.C. 3174-bis) è finalmente approdato in Parlamento nella sua veste definitiva di “testo bollinato”. Con l’avallo formale della Ragioneria Generale dello Stato, i numeri delle coperture sono ora scolpiti nella pietra contabile e permettono di separare la propaganda politica dalla realtà economica.

Ci troviamo di fronte a una manovra da circa 26 miliardi di euro che cerca di difendere i redditi medio-bassi senza far saltare i saldi concordati con Bruxelles, ma che finisce per essere l’ennesimo “calcio al barattolo”. È indubbiamente migliore della ricetta recessiva di tasse patrimoniali che avrebbe scritto la sinistra, ma resta priva di respiro strutturale. Non ci si getterà in un burrone, ma si proseguirà con il solito tran tran.

Cosa significa “Testo Bollinato” e perché cambia tutto

Nel gergo parlamentare, il “testo bollinato” è il testo del disegno di legge che ha superato la verifica tecnica della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) prima della firma del Presidente della Repubblica e dell’invio alle Camere.

La “bollinatura” certifica, attraverso la Relazione Tecnica allegata a ogni singolo articolo, che le stime di entrata e di spesa sono reali e coperte al centesimo. Finché una norma è in bozza, la politica può annunciare tutto; quando arriva il bollino della Ragioneria, restano solo i soldi veri stanziati a bilancio. Ed è proprio leggendo le tabelle della Relazione Tecnica del dossier parlamentare che crollano molti miti di queste settimane e le troppe voci e polemiche di radio e TV.

Il falso mito dei “regali alle Partite IVA”: il confronto coi dipendenti

L’opposizione ha subito alzato le barricate contro l’innalzamento della soglia della Flat Tax al 15% per gli autonomi da 85.000 a 100.000 euro, gridando al favore corporativo verso gli evasori. La matematica contabile della Ragioneria racconta tutta un’altra storia.

L’estensione del regime forfettario a 100.000 euro (valida peraltro solo ai fini delle imposte sui redditi, in attesa del complicato via libera UE sulla soglia IVA) costa allo Stato appena 260 milioni di euro. Si tratta di una cifra modesta, proprio perché la platea di autonomi e professionisti incastrata esattamente nella fascia tra 85.000 e 100.000 euro di ricavi è molto ristretta.

Confrontiamo ora questo dato con le risorse stanziate nel testo bollinato per i lavoratori dipendenti e il ceto medio:

Misura (DDL Bilancio 2027 – A.C. 3174-bis) Platea / Beneficiari Stanziamento / Minor gettito 2027 Allargamento scaglione IRPEF 33% fino a 55.000 € Lavoratori dipendenti e ceto medio ~1.200,0 milioni € Bonus Lavoratrici Madri (100 €/mese netti – Art. 57) Dipendenti e autonome fino a 40.000 € (2+ figli) 1.069,7 milioni € Tassa piatta 5% su rinnovi contrattuali (Art. 6) Dipendenti privati fino a 33.000 € 873,3 milioni € Tassa all’1% su aumenti giovani under 30 (Art. 44) Dipendenti privati neoassunti fino a 28.000 € 378,2 milioni € Detassazione al 15% notturni, festivi e turni (Art. 7) Dipendenti privati fino a 40.000 € 259,2 milioni € Sgravi contributivi assunzioni Giovani/Donne/ZES (Art. 42) Datori di lavoro privati per contratti stabili 216,0 milioni € (426,2 mln nel 2028) Super-deduzione IRES/IRPEF assunzioni 140%-180% (Art. 43) Imprese che assumono under 36 e madri 410,0 milioni € (impatto 2028) Innalzamento Flat Tax autonomi a 100.000 € Partite IVA tra 85.000 e 100.000 € 260,0 milioni €

I numeri non mentono: per ogni euro destinato all’allargamento della Flat Tax, il Governo ne mette oltre quindici sul lavoro dipendente e sulle famiglie lavoratrici. Le polemiche della sinistra sono puramente strumentali, ma è altrettanto vero che per il mondo del lavoro autonomo si tratta di un’operazione più simbolica che risolutiva.

Sicuramente l’aumento del tetto della flat tax non è una misura elettorale: lo stanziamento è limitato per cui non ci si attende che ad approfittarne siano numeri molto granti.

Chi paga davvero il conto: il taglio agli “odiati boomer” e al turn-over

Dove si prendono i soldi per far quadrare i conti senza irritare i commissari europei? Oltre al contributo temporaneo chiesto a banche e assicurazioni e all’uso del deficit concesso dalle clausole di salvaguardia UE, il vero bancomat strutturale della manovra sono i pensionati di fascia media, gli ormai bersagliatissimi “boomer”, termine odioso che ormai contraddistingue quella classe sociale, ormai avviata alla pensione e alla vecchiaia, che però ha costruito questo benessere. Chissà se l’operaio metalmeccanico degli anni settanta si sarebbe rotto la schiena al tornio se avesse conosciuto il disprezzo di classe attuale.

L’articolo 55 del testo bollinato interviene ancora una volta sulla perequazione automatica delle pensioni per il 2027. Chi ha un assegno fino a 4 volte il minimo INPS (circa 2.450 euro lordi mensili) conserva la rivalutazione piena al 100% dell’inflazione. Chi supera questa soglia — ossia chi ha versato contributi per quarant’anni su stipendi medio-alti — subisce una sforbiciata progressiva che riduce l’adeguamento dall’85% fino al 32%.

Il risparmio netto per le casse dello Stato è pesantissimo: 885 milioni di euro all’anno nel triennio 2027-2029, che restano sopra gli 800 milioni annui fino al 2036. In pratica, il taglio alle pensioni dei “boomer” finanzia da solo oltre il triplo dell’intera misura sulla Flat Tax. A questo si aggiunge la stretta dell’articolo 66 sul pubblico impiego: turn-over bloccato al 75% per ministeri, università ed enti di ricerca, accompagnato dal taglio di 4.925 cattedre di docenti e 2.049 posti ATA nella scuola a partire dal 2027/2028.

Ci sono poi i pochi milioni della “Exit tax” la tassa sulle plusvalenze non realizzate per i super ricchi che lascino l’Italia. Una norma poco sensata in un mondo basato su ETF e simili, che sembra più che altro demagogica, e contraddittoria con il regime agevolato per i nuovi residenti. Anche l’importo di poco più di 6 milioni a regime conferma il fatto che neanche il governo creda nella sua efficacia. Un segnale non chiaro e non bello. Tra l’altro la possibilità di differirla in caso di trasferimento della residenza dentro la UE sembra un invito ad andare in Lussemburgo, Irlanda o Grecia

Il governo sta lavorando sull'exit tax, la tassa sui super ricchi che trasferiscono la residenza fiscale all'estero contenuta in manovra. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al tavolo con le parti sociali sulla manovra, secondo quanto riferiscono i… pic.twitter.com/DwmTxhscIS — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 13, 2026

Demografia: qualche segnale positivo, ma non basta

Sul fronte dell’inverno demografico il Governo prova a dare un segnale culturale ed economico. Oltre al già citato Bonus Mamme da 100 euro netti mensili erogato direttamente dall’INPS (Art. 57), spicca il potenziamento dei congedi parentali retribuiti all’80% entro i sei anni del figlio (Art. 59): si sale a 4 mesi per il primo figlio, 5 mesi per il secondo e 6 mesi dal terzo in poi (una misura che a regime costerà oltre 570 milioni l’anno).

Interessante anche il nuovo Fondo “Valore nuovi nati” (Art. 58), un salvadanaio previdenziale presso l’INPS in cui lo Stato versa 100 euro annui dalla nascita fino ai 18 anni per ogni nuovo nato dal 2027, con possibilità per genitori e nonni di versare contributi volontari detraibili al 19% fino a 1.000 euro. Sono misure di buon senso e c’è da augurarsi che abbiano un impatto reale sulle scelte delle giovani coppie, ma restano interventi parziali se attorno alle famiglie si desertifica il tessuto produttivo. Si crea in anticipo la contribuzione necessaria ad assicurare un minimo di pensioni, data l’incertezza nel futuro lavorativo.

Il giudizio tecnico: un calcio al barattolo senza politica industriale ed energetica

Se guardiamo al quadro macroeconomico complessivo, questa legge di bilancio mostra tutta la debolezza di un’Italia ingabbiata nelle regole del nuovo Patto di Stabilità. La crescita del PIL stimata per il 2027 si ferma a uno striminzito 0,8%, con un impulso della manovra di appena lo 0,28%, mentre la spesa per interessi sul debito vola a oltre 103 miliardi di euro. Il deficit/PIL è del 2,9% secondo i parametri UE, ma quello reale, la vera spesa, è al 3,4%: lo 0,5% è “Flessibilità” per le spese militari e di struttura energetica, ma sempre spese solo. Un inganno di stampo europeista/tedesco (ricordiamo i “Fondi extra bilancio” di Berlino).

Perché la crescita resta al palo? Perché la manovra distribuisce piccoli sgravi temporanei validi per un solo anno (1% ai giovani, 5% sui contratti, fringe benefit a 2.000 euro per gli under 31) che sostengono la domanda interna nell’immediato, ma non costruiscono capacità produttiva.

Manca completamente il cuore di una vera strategia economica sovrana:

Nessuna politica energetica strutturale capace di abbattere il costo del megawattora per le nostre fabbriche, che continuano a pagare l’elettricità il doppio dei concorrenti internazionali.

capace di abbattere il costo del megawattora per le nostre fabbriche, che continuano a pagare l’elettricità il doppio dei concorrenti internazionali. Nessuna politica industriale di lungo respiro , proprio mentre si chiude il rubinetto del PNRR e settori chiave come l’automotive e la siderurgia (si vedano i soli 15 milioni di tampone per la CIGS ex-Ilva all’art. 47) annaspano nella crisi.

, proprio mentre si chiude il rubinetto del PNRR e settori chiave come l’automotive e la siderurgia (si vedano i soli di tampone per la CIGS ex-Ilva all’art. 47) annaspano nella crisi. Nessuna priorità nazionale forte e stretta, capace di concentrare le poche miliardi disponibili su investimenti ad alto moltiplicatore invece di disperderli in decine di micro-bonus fiscali.

La Manovra 2027 è un classico esercizio di sopravvivenza politica: evita i disastri fiscali che avrebbe combinato una maggioranza di sinistra e protegge come può i salari medio-bassi, ma rinvia tutti i nodi strutturali al futuro. Senza energia a basso costo e senza industria, nessun bonus potrà mai salvare il PIL italiano.

Alla fine è una finanziaria che dà un “calcio al barattolo”: si fa qualcosa di buono, con qualche timido ma utile segnale per la natalità (congedi all’80% fino a 6 mesi), ma senza nulla di strutturale. Mancano le cose essenziali per far crescere il PIL: una vera politica energetica, una strategia industriale e una priorità nazionale forte e stretta. Puretroppo questo sono fuori dalla nostra portata,a causa dei vincoli europei: per noi è impossibile una m politica vera “Made in Italy”, perché ce lo impedisce Bruxelles. Si fa qual che si può, che non corrisponde a quello che ci vuole.