La transizione verso gli allevamenti all’aperto rischia di mandare in tilt la produzione avicola americana. Con milioni di galline libere dalle gabbie, una marea di uova finisce ogni giorno sul pavimento, esposta a sporcizia e rotture prima che qualcuno possa raccoglierla. Nelle campagne statunitensi la manodopera scarseggia drammaticamente e gli agricoltori non riescono più a tenere il passo: per evitare perdite economiche pesanti e cibo sprecato, nei capannoni debutta un bizzarro operaio d’acciaio alto un metro e venti.

I consumatori chiedono da anni galline più libere, ma il mercato deve fare i conti con la dura realtà dei numeri. Nelle vecchie gabbie in batteria, le uova rotolavano comodamente su un nastro trasportatore automatico. Nei capannoni moderni a terra (i cosiddetti sistemi cage-free), gli animali depongono dove capita.

Tra il 2% e il 15% delle uova non finisce nei nidi predisposti, ma direttamente sul pavimento degli allevamenti. In un’azienda media da 100.000 capi, significa dover chinare la schiena per recuperare a mano fino a 15.000 uova al giorno. Un lavoro usurante, ripetitivo e poco retribuito, per il quale le aziende agricole americane non trovano più personale disposto a entrare nei pollai.

Howl: l’umanoide con le dita di velluto

Per risolvere questo collo di bottiglia economico, i ricercatori della North Carolina State University hanno ideato Howl, un automa pensato per un unico scopo: salvare le uova a terra senza distruggerle.

Il robot sfrutta come base meccanica lo Unitree G1, un piccolo umanoide bipede di produzione cinese noto per agilità e costi relativamente contenuti. La vera sfida non è camminare, ma la delicatezza della presa: se la mano metallica stringe troppo trasforma l’uovo in una frittata da pavimento; se stringe troppo poco, l’uovo scivola e si rompe.

I tecnici stanno addestrando il robot con tre passaggi combinati:

Realtà virtuale (VR): un operatore umano indossa un visore e compie il movimento a vuoto per mostrare all’automa la traiettoria ideale.

un operatore umano indossa un visore e compie il movimento a vuoto per mostrare all’automa la traiettoria ideale. Apprendimento per imitazione: il robot replica fedelmente i movimenti registrati dall’operatore.

il robot replica fedelmente i movimenti registrati dall’operatore. Apprendimento per rinforzo: il software ripete il gesto migliaia di volte in simulazione, premiando i tentativi riusciti e correggendo gli errori di presa.

La tecnologia alla prova dei capannoni

Perché puntare su un costoso umanoide con gambe e braccia invece di un carrello su ruote? La risposta sta nei costi di adeguamento degli impianti: i capannoni sono stati costruiti a misura d’uomo. Corridoi stretti, gradini, tubazioni a terra e trespoli rendono impossibile il passaggio di un veicolo tradizionale. Un robot a due gambe entra nell’allevamento esistente senza costringere l’allevatore a spendere centinaia di migliaia di dollari per rifare le strutture.

È già operativo sul campo?

La risposta breve è no. Chi immagina già squadre di robot tra le galline resta deluso: Howl lavora ancora negli spazi protetti dell’AIR Lab universitario. Si prevede che il suo impiego operativo sul campo, e in questo caso non è solo un modo di dire, inizierà nel 2027.

I video promozionali mostrano spesso robot che ballano o fanno capriole, ma la dura vita di campagna è un’altra cosa. Un pollaio reale significa polvere soffocante, ammoniaca, pavimentazione sconnessa e decine di migliaia di volatili spaventati che si muovono all’impazzata. Il team prevede di completare le simulazioni virtuali e portare il robot alle prime dimostrazioni pratiche nelle aziende entro l’inizio del 2027. Fino a quando non saranno pubblicati i tassi di rottura reali, Howl resta un promettente prototipo.

Come cambierà il lavoro negli allevamenti

Se il progetto avrà successo commerciale, l’impatto economico sulle filiere occidentali sarà profondo. Non si tratta solo di sostituire ore di lavoro manuale pesante, ma di salvare la redditività stessa delle aziende che hanno investito nel benessere animale.

Insieme a Howl, l’ateneo americano sta testando Poultry Talk, un assistente basato su intelligenza artificiale che risponde ai dubbi sanitari degli allevatori attingendo solo a testi scientifici accademici. Inoltre, telecamere fisse a due e tre dimensioni analizzano lo stato del piumaggio e il peso dei singoli animali. In questo modo si possono isolare i primi focolai di malattie e dosare il mangime su misura per ogni capo, evitando sprechi di mangime e riducendo l’uso di farmaci. Si tratta di una sorta di sistema ad alta tecnologia legato allo sviluppo del pollame.

L’automazione non elimina l’allevatore, ma ne trasforma il ruolo: da raccoglitore affaticato a gestore di sistemi avanzati. Una scelta quasi obbligata per un settore stretto tra regolamenti etici sempre più rigidi e la scomparsa definitiva del lavoro rurale a basso costo.