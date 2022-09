Maduro: siamo pronti a inviare petrolio ovunque lo vogliano. Però l’Europa…

All’inizio di quest’anno c’erano grandi speranze che gli Stati Uniti revocassero le sanzioni sul Venezuela a causa della carenza di petrolio e dell’aumento dei prezzi, dovuto all’invasione russa dell’Ucraina, permettendo all’oro nero di tornare a fluire dal gigante petrolifero sudamericano. Purtroppo questo non si è ancora realizzato. Sebbene siano state fatte alcune concessioni per il commercio del petrolio, la dichiarazione del Venezuela al mondo è chiara: è pronto a pompare ed esportare enormi quantità di greggio ogni volta che gliene viene data la possibilità.

Non importa quante volte il governo statunitense respinga le richieste venezuelane di porre fine alle sanzioni e di colmare il vuoto di approvvigionamento lasciato dalle sanzioni sull’energia russa, la major petrolifera sudamericana non rinuncerà al suo tentativo di aumentare le esportazioni di greggio. Il Presidente Madero ha dichiarato questa settimana che il Venezuela è pronto a riprendere la produzione di petrolio e ad esportarlo nel resto del mondo ogni volta che ne avrà l’opportunità. In occasione di un evento tenutosi durante la visita del segretario generale dell’OPEC a Caracas, Maduro ha dichiarato che “il Venezuela è pronto e disposto a svolgere il suo ruolo e a fornire, in modo stabile e sicuro, il mercato del petrolio e del gas di cui l’economia mondiale ha bisogno“.

Il dittatore del Paese ha fugato i timori che l’industria petrolifera venezuelana sia ben lungi dal riprendersi, dopo anni di bassa produzione e scarsi investimenti. Attualmente la produzione si aggira intorno ai 700.000 bpd rispetto ai 2,3 milioni di bpd di due decenni fa e che, potenzialmente, con il tempo, potrebbero essere nuovamente raggiunti. Ciò è dovuto alle sanzioni statunitensi imposte sul commercio del greggio venezuelano, che in precedenza forniva circa il 96% delle entrate del Paese.

A maggio, il presidente Biden ha fatto alcune concessioni alle sanzioni, consentendo al Venezuela di esportare petrolio in Europa per debiti. L’azienda italiana Eni e la compagnia petrolifera spagnola Repsol sono state autorizzate a spedire il greggio venezuelano in Europa in uno scambio petrolio-debito, contribuendo a colmare il divario nella regione. Non è stato il cambiamento che il Venezuela sperava di ottenere, ma ha dato maggiore ottimismo per ulteriori concessioni da fare nei mesi successivi.

Ad agosto, però, Maduro ha deciso di sospendere le spedizioni di petrolio in cambio di debito verso l’Europa, dichiarando di volere combustibili raffinati da Eni e Repsol in cambio di greggio al posto dell’attuale accordo. Negli ultimi mesi il Venezuela ha avuto molte difficoltà a reperire combustibili raffinati, con molte raffinerie in stato di abbandono. Per soddisfare il suo fabbisogno, ha già scambiato il greggio con il condensato con l’Iran, aggirando le sanzioni statunitensi sui due Paesi. Se il Venezuela riuscisse a importare più oli raffinati, potrebbe sostenere meglio la ripresa dell’industria petrolifera, con diverse operazioni che richiedono diluenti per continuare. Finora l’Europa non ha accolto questa richiesta, lasciando ancora una volta un vuoto nelle forniture.

Ma quanto potenziale petrolifero ha il Venezuela? Il gigante petrolifero sudamericano possiede le maggiori riserve di greggio al mondo, pari a circa il 18,2% dei barili di petrolio mondiali nel 2016. Sebbene la produzione attuale sia bassa a causa delle sanzioni, Maduro ritiene che il Paese potrebbe aumentare rapidamente la sua produzione di diverse centinaia di migliaia di barili di petrolio al giorno, ma questo richiederebbe stabilità e investimenti a lungo termine. Quello che manca proprio al paese.

Attrezzature rotte, campi petroliferi abbandonati e mancanza di talenti sono solo alcune delle sfide che gli esperti di energia evidenziano come ostacoli al raggiungimento di un successo produttivo a lungo termine. Questo, insieme all’incertezza politica, ha dissuaso molte compagnie petrolifere dall’investire nella regione, nonostante l’abbondanza di riserve. Attualmente, la major petrolifera statunitense Chevron, l’italiana ENI e la spagnola Repsol continuano a operare nel Paese, mentre altre, come ExxonMobil, si sono ritirate a seguito delle sanzioni imposte al settore.

Il Venezuela potrebbe alleggerire il peso di un’eventuale esclusione del petrolio russo dall’Europa? In teoria si, però il Venezuela è anche in stretti rapporti con Cuba, Russia e Cina. Vuole veramente aiutare l’Europa?