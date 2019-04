Macron: la faccia che fai quando il tuo partito personale ti dice di stare a casa

posted by Guido da Landriano

Sabato scorso si è tenuta la prima manifestazione del partito La Republique En Marche, il partito creato in laboratorio per sostenere il presidente Macron. Un partito personale, mezzo di centrodestra, mezzo di centrosinistra, tutto pro business, senza radici o ideali specifici se non la fedeltà a Macron.

All’inaugurazione delle campagna elettorale Seine-Sant-Denis erano chiamati i candidati alle europee ed alcuni personaggi politici e pubblici di area. Anche il Presidente avrebbe voluto essere presente, ma , come ci dice Le Parisien, Nathalie Loiseau, e Stephane Séjourné ci hanno messo del buono e del cattivo per convincerlo a non andarci. Eppure il Presidente, giustamente avrebbe voluto essere presente….

Perchè Macron non doveva andare? Beh almeno dovevano cercare di dare alla lista un profilo diverso rispetto a quello della vecchia politica, fornendo un distacco, e la presenza di Macron sarebbe stata contraddittoria. Oppure potremmo notare che attualmente Macron, al massimo, nei sondaggi filogovernativi, ottiene un’approvazione del 30%.

France, Odoxa poll: President Macron Approval Rating Approve: 30% (-2)

Disapprove: 70% (+2) Field work: 20/03/19 – 21/03/19

Sample size: 1,001 — Europe Elects (@EuropeElects) March 26, 2019

Sondaggi ottimistici che comunque mostrano come la figura di Macron abbia un’approvazione fortemente minoritaria nel paese, e parliamo di sondaggi positivi. Poi c’è anche il problema dei Gilet Gialli: il movimento è tutt’altro che morto, nonostante il ministero degli interni francese cerchi di fare di tutto per farlo apparire morente. Se si fosse saputo della presenza presidenziale probabilmente ci sarebbe stata l’attrazione anche per i manifestanti, o comunque sarebbe stata necessaria la presenza di una sicurezza opprimente.

Macron, come tutti i leader europeisti, è diventato un asset negativo dal punto di vista politico: la sua presenza fa scappare gli elettori. In un paese dove si vota su due turni, per cui si può essere eletti con una presenza politica minima a causa dell’astensionismo e del frazionamento delle controparti, una votazione proporzionale come le europee può essere devastante, perchè rivela la debolezza e l’impopolarità dei leader.



