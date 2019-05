L’UNICA VOLTA CHE IL PD AZZECCA UNA MOSSA, LO FA PER SBAGLIO (Ovvero apparire scemi pur di non pagar dazio)

Ci sono aspetti della vita politica e pubblica italiana che per fortuna vengono a sfociare nella farsa, rendendo il peso del vivere quotidiano accettabile. Per fortuna qualcuno si impegna per farci ridere, anche in parlamento.

Come sapete la mozione parlamentare che chiede l’introduzione dei minibot è stata votata all’unanimità dalla camera dei deputati, con tanto di voto favorevole del PD che, finalmente , ne avrebbe azzeccata una.

Ora scopriamo che in realtà , si sono sbagliati, che non hanno capito la norma e che, magari, dovevano votare contro:

La spiegazione la dà la Pravda Piddina online Linkiesta, quindi fonte autorevole nell’interpretazione dei deliri (prendiamo in prestito tweet di rubino con le varie posizioni)

Secondo Linkiesta pare che siano stati confusi dal fatto che la mozione sia stata presentata da Forza Italia, per cui:

il PD vota qualsiasi cosa che venga presentata da Berlusconi, pure se non l’hanno capita (cosa che evidentemente capita spesso;

nessuno dei 111 deputati del PD si è preso la briga di leggere che cavolo stavano votando, per cui se domani la Lega chiede a Forza Italia di presentare una mozione per lo scioglimento del Partito Democratico probabilmente voterebbero a favore. Questo spiega moltissimo sul come siamo arrivati alla situazione attuale.

Non era meglio prendersene il merito dicendo che, in fondo, riprendevano i Bersani Bond proposti dall’allora segretario del PD nel 2012, per laa stessa funzione?

Appare evidente che qualche potere forte sia intervenuto a “Tirare le orecchie “ai deputati democratici che sono stati quindi obbligati ad ingranare una retromarcia farsesca, prima in ordine sparso, quindi con una dichiarazione ufficiale.

E con questo dimostriamo che non hanno letto per niente la mozione che non parla di nuovo debito, da di convertire un debito verso fornitori, esistente, in un debito verso lo Stato. Del restto ricordiamo che è lo stesso partito di Renzi che promise di pagare tutti in 60 giorni, senza poi fare nulla…. Come direbbero i veneti “Xe Peso el tacon del Buso”



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐