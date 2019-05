Alexsandr DUGIN a Benevento mercoledì 5 giugno alle ore 19 presso il Convento San Francesco in Piazza Dogana.

Alexandr DUGIN, tra i massimi teorici internazionali del sovranismo, interverrà a Benevento mercoledì 5 giugno alle ore 19,00 in una conferenza sul tema ” Arte, tempo e spirito. Linee di fuga da una società liquida.”

Un’ occasione d’incontro e di confronto, da non mancare, per tutti i liberi pensatori e per coloro che ritengono che la rinascita italiana ed il rilancio del progetto europeo passino per l’indispensabile ridimensionamento e la sconfitta del pensiero mainstream imperante.

Raffaele SALOMONE-MEGNA







