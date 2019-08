LOVE STORY: Renzi e Di Maio, una storia di lunga data…. (video)

Che bello quando la strada politica viene mantenuta costante da una stella polare, come avviene per l’ex premier Matteo Renzi in Politica. L’immagine superiore è quella del Giornale di Sicilia di 23 ANNI GIORNI fa, nel quale si riportavano le affermazioni di Matteo: “Se il PD va con i Cinque Stelle lascio il partito”. Quindi, in generale, dipendere come governo dai voti di Matteo è simbolo di stabilità a lungo termine: Luigi stai sereno.

Questa non è una critica moralistica a Renzi, che comportandosi così in fondo esprime un aspetto delle sue indubbie qualità politiche, ma un avviso di cautela. Poi, per carità, finchè ne ha un utile sarà il miglior compagno.

Il rapporto fra Di Maio e Renzi è stato comunque di odio-amore fin dagli inizi. Vi proponiamo un bel video di Italia Patria Mia sulla materia.

Grazie e buon ascolto