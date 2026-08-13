L’oro tra correzione tecnica e riassetto geopolitico: un mercato a un bivio

Il mercato dell’oro attraversa in queste settimane una fase che merita un’analisi più approfondita rispetto alla semplice lettura delle variazioni giornaliere. Dopo un 2025 in cui il metallo giallo ha guadagnato oltre il 60%, toccando un massimo storico di 5.598 dollari l’oncia a gennaio 2026, il mercato è entrato in una correzione che ha portato le quotazioni a circa 4.020-4.300 dollari l’oncia nei primi giorni di agosto — un arretramento tra il 23% e il 28% dal picco.

Per capire cosa sta succedendo davvero conviene distinguere tra fattori ciclici e fattori strutturali. Sul piano ciclico, la politica monetaria della Federal Reserve resta l’elemento dominante. Tassi reali elevati, protratti più a lungo delle attese di mercato, hanno eroso l’attrattiva relativa dell’oro — asset che per natura non produce alcun rendimento periodico — in un contesto di rendimenti obbligazionari sostenuti. Non stupisce che i fondi ETF sull’oro quotati negli Stati Uniti abbiano registrato deflussi per circa 5,3 miliardi di dollari nell’ultimo mese, con i flussi netti a 90 giorni passati da quasi 30 miliardi positivi a febbraio a valori negativi in estate.

Sul piano strutturale, però, il quadro appare più solido di quanto la sola correzione di prezzo lascerebbe intendere. La domanda delle banche centrali continua infatti a sostenere il mercato in modo significativo, nell’ambito di un processo di diversificazione delle riserve valutarie lontano dal dollaro consolidatosi dopo il 2022 — un trend che ha permesso all’oro di stabilire nuovi record anche con rendimenti reali americani storicamente alti, una configurazione che secondo i modelli tradizionali avrebbe dovuto penalizzare il metallo giallo.

Un confronto storico aiuta a inquadrare l’entità della correzione. Nel mercato ribassista del 2011-2015 l’oro perse circa il 45% dal proprio massimo, in un contesto macroeconomico molto diverso da quello attuale. La correzione in corso, per quanto significativa, resta finora meno pronunciata, e diversi analisti sottolineano come il ruolo delle banche centrali come acquirenti netti rappresenti oggi un sostegno strutturale assente, o comunque meno rilevante, nei precedenti cicli ribassisti.

Dal punto di vista tecnico, agosto si presenta come un mese potenzialmente decisivo. Le quotazioni sono compresse tra una trendline discendente che ha respinto i tentativi di rialzo per quattro volte consecutive e un supporto di lungo periodo considerato cruciale dagli operatori. La rottura di uno dei due livelli potrebbe determinare la direzione del mercato per l’intero trimestre: un cedimento del supporto aprirebbe la strada a un’estensione della correzione verso l’area dei 3.900 dollari, mentre una tenuta, unita ai segnali di stabilizzazione dei flussi ETF osservati a fine luglio, potrebbe favorire un nuovo tentativo di rialzo verso i 5.000-5.200 dollari.

Sul piano geopolitico, due variabili restano centrali per i prossimi mesi: l’esito dei negoziati legati alla crisi nello Stretto di Hormuz, aperta dal conflitto tra Stati Uniti e Iran a fine febbraio 2026, e gli sviluppi del conflitto in Ucraina. Un fallimento dei negoziati sullo stretto, con conseguente permanenza di elevata incertezza geopolitica, potrebbe riaccendere sia la domanda di beni rifugio sia le pressioni inflazionistiche legate ai prezzi energetici — con effetti potenzialmente favorevoli per l’oro anche in un contesto di tassi reali elevati.

Un ulteriore elemento di analisi riguarda la correlazione, storicamente osservata, tra oro e argento, quest’ultimo anch’esso su livelli tecnici particolarmente significativi in questa fase. Alcuni analisti ritengono che un movimento deciso di uno dei due metalli preziosi possa anticipare, con un certo margine temporale, la direzione dell’altro — una dinamica che merita attenzione da parte di chi segue il mercato delle materie prime nel suo complesso, non solo l’andamento isolato di un singolo asset.

Vale la pena inoltre osservare come la correzione attuale si stia svolgendo in un contesto di volumi di scambio relativamente contenuti rispetto ai picchi di inizio anno, un dettaglio tecnico che alcuni operatori interpretano come segnale di un mercato in fase di attesa più che di panico diffuso: chi vende in queste settimane, insomma, sembra farlo con gradualità, non con la fretta tipica delle fasi di vera e propria capitolazione.

Le stime di lungo periodo pubblicate da diversi analisti restano nel complesso costruttive: alcuni scenari indicano un range tra 5.400 e 6.300 dollari l’oncia entro fine 2026, con obiettivi di lungo periodo che superano i 6.000 dollari entro il 2030 in caso di crisi prolungata. Vanno lette, va detto, come proiezioni condizionate a molteplici variabili macroeconomiche e geopolitiche, non come previsioni certe.

Per chi vuole seguire con continuità l’evoluzione tecnica del mercato, le previsioni sull’oro pubblicate sui siti rappresentano uno strumento utile di monitoraggio, insieme all’accesso a strumenti di trading in CFD sul metallo prezioso per chi opera direttamente sul mercato.

In sintesi, agosto si presenta come un vero bivio tecnico per l’oro: la capacità del mercato di difendere i livelli di supporto attuali, in un contesto ancora segnato da forte incertezza geopolitica, sarà decisiva per capire se la correzione degli ultimi mesi è solo una pausa fisiologica nel trend rialzista di lungo periodo, o l’inizio di una fase più articolata.

Si ricorda che il trading in CFD comporta un rischio elevato di perdita rapida del capitale investito.