L’OBBLIGO VACCINALE? PRIMA PER VIROLOGHI E SCIENZIATI. Il pasticcio Crisanti e gli altri…

Adesso arriveranno i vaccini, anzi ci sono già. Giuseppina Perlasca ha parlato dei vaccini cinesi Sinopharme e SinoVac, ma, come sappiamo, c’è già in distribuzione Sputnik 5 russo, presto ce ne sarà un’altro sempre russo. quindi ci sono gli occidentali: il Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Jonhson & Johnson, CureVac (tedesco). Una marea di vaccini, del resto Business is Business e questo è l’affare del nuovo millennio, forse di prossimi cento anni. Anche se “Ogni minuto nasce un pollo”, la concentrazione attuale difficilmente si ripeterà in futuro.

Però ora gli araldi della scienza, soprattutto medica, devono farsi avanti ed essere i primi ad inocularsi il vaccino. Ora non si chiede di farsi iniettare Sputnik del buon Putin, ma il tnto decantato e freddamente sicuro Pfizer o AstraZeneca si. Invece comincino le marce indietro con Crisante che semina enormi quantità di scetticismo sul vaccino Pfizer.

Ma come Crisanti? Il vaccino non va bene , non copre gli anziani?? A dir la verità la Pfizer dice l’esatto contrario, secondo un articolo pubblicato niente di meno che dalla BBC

Ma come, La scienza spiegata dai grandi media Mainstream, come la BBC, deve valere per tutti, e non per Crisanti? Allora la scienza non vale per gli scienziati ? Perchè dovrebbe esistere un obbligo vaccinale quando i virologi, gli scienziati ed i medici seminano scetticismo? Che diano il buon esempio, prima di tutto!!

Solo il 46% degli italiani si vorrebbe vaccinare. Il 54 no, o almeno non subito. qualcosa non funziona, ma è colpa degli italiani o della scienza e delle pessime prestazioni dei Big Pharma e del Governo finora. Lo dico io che sono fiducioso nei vaccini, e li ho utilizzati varie volte, ma ora c’è quasi da lottare contro la logica per convincersi a farli. Parliamoci chiaro, cosa hanno fatto le Big Pharma sinoa?

il CEO di Pfizer ha venduto le azioni il giorno dopo l’annuncio del vaccino;

quelli di Moderna hanno agito allo stesso modo in primavera;

Moderna si fida così tanto dell’Unione Europea che ha creato il proprio impianto in Svizzera;

ricordiamo la guerra contro la Sieroterapia a favore degli efficaci, ma costosi, antigeni monoclonali;

ricordiamo la guerra contro l’idrossiclorochina,

la guerra occidentale contro gli altri vaccini, cinesi e russo, che sono già usati e venduti in diversi stati, ma non ano bene nella UE e neanche sono stati provati.

Il problema del vaccino si chiaam fiducia. Bisogna guadagnarsela. Vi fidate di Arcuri, che deve procurarvi i vaccini? Vi fidate di Conte, che lo ha messo a quel posto? Ora capite perchè Paragone dice “Tiè”!!