Un solo drone nel punto sbagliato può bloccare un quinto del greggio mondiale. Nello Stretto di Hormuz la navigazione commerciale è diventata una roulette russa, ma il mercato globale non può permettersi di rimanere a secco.

Le grandi superpetroliere, regine indiscusse del commercio marittimo, si sono trasformate improvvisamente in colossali bersagli galleggianti. Per evitare la paralisi delle forniture, gli armatori hanno schierato una flotta silenziosa di navi più piccole, pronte a muoversi come un vero e proprio sciame per estrarre l’oro nero dal nido di calabroni mediorientale.

Quando la stazza diventa una condanna

Fino a ieri la regola aurea del trasporto marittimo era elementare: più la nave è grande, minore è il costo per barile. Le superpetroliere VLCC (Very Large Crude Carriers), capaci di stivare fino a due milioni di barili, dominavano le rotte gestendo oltre il 72% del greggio in transito attraverso Hormuz.

Oggi quella stazza monumentale è diventata una condanna. Perdere una superpetroliera sotto i colpi di missili o droni iraniani significa mandare in fumo centinaia di milioni di dollari in un solo istante. I premi assicurativi di guerra sono schizzati alle stelle, spingendo molti armatori a rifiutare categoricamente l’ingresso nel Golfo Persico.

Per non spezzare la catena di approvvigionamento mondiale, sono scese in campo le categorie minori: le navi Suezmax e Aframax.

Tipologia di Nave Capacità di Carico Tipica Ruolo Operativo Attuale ad Hormuz VLCC ~2.000.000 barili Bersagli troppo vulnerabili; attendono fuori dalle acque a rischio Suezmax ~1.000.000 barili Spola veloce tra i porti del Golfo e i punti di trasbordo esterni Aframax 500.000 – 800.000 barili Massima flessibilità tattica per carichi frazionati e rotte agili

La staffetta clandestina e i trasbordi in mare

A ottobre il greggio trasportato su navi Suezmax e Aframax attraverso Hormuz ha superato i due milioni di barili al giorno, toccando il livello record dall’inizio del conflitto. Un apporto determinante, che ha permesso alle esportazioni complessive dell’area di raggiungere 11,4 milioni di barili quotidiani.

Il metodo adottato dagli operatori è tanto ingegnoso quanto rischioso:

Transiti a fari spenti: Molte imbarcazioni spengono i trasponder satellitari AIS per sfuggire al puntamento e ai controlli costieri della marina iraniana.

Molte imbarcazioni spengono i trasponder satellitari AIS per sfuggire al puntamento e ai controlli costieri della marina iraniana. Corse brevi e rapide: Le navi entrano in fretta nei terminal di Iraq, Kuwait o Qatar, caricano il greggio ed escono a tutta velocità dal canale minacciato.

Le navi entrano in fretta nei terminal di Iraq, Kuwait o Qatar, caricano il greggio ed escono a tutta velocità dal canale minacciato. Operazioni ship-to-ship: Una volta superato lo stretto, nel Golfo dell’Oman il petrolio viene trasbordato da nave a nave su petroliere più grandi rimaste al sicuro in mare aperto.

Ad agosto questi trasbordi al largo hanno raggiunto la quota di 3,1 milioni di barili al giorno, pari a quasi il 30% dell’intero export petrolifero del Golfo. Navi come la Suezmax Lucia A, che ha già completato cinque spole tra l’Iraq e il Mar Rosso, o la Ture, riciclata dalle rotte russe per servire l’India, sono le vere protagoniste di questa logistica bellica.

Chi paga il conto economico della crisi?

Noleggiare una Suezmax per la rotta verso l’Asia costa tra un terzo e la metà rispetto a una VLCC, ma il carico trasportato è più che dimezzato. I costi vivi per barile aumentano in modo inesorabile. Chi paga questo differenziale? Il conto viene scaricato prima sui margini delle raffinerie e poi, a cascata, sui prezzi finali dei carburanti per famiglie e imprese in Europa e Asia.

A complicare il quadro c’è la pressione di Teheran, che ha inserito 45 navi in una lista nera con minacce di sequestri e pesanti sanzioni per chiunque collabori con esse. Il rischio operativo resta elevatissimo ogni singolo giorno.

Fino a che non saranno realizzate ferrovie o sarà risolto il conflitto, queste piccole petroliere continueranno il loro lavoro nello stretto di Hormuz. Rappresentano l’unica fragile barriera logistica che impedisce ai mercati energetici globali di collassare.