L’ITALOPITECO ARISTODEM AMANUENSIS E LE VACANZE IN USA

“Attenzione, se usciamo dall’€ e svalutiamo poi siamo tutti più poveri poichè le merci americane costeranno di più, le vacanze in Usa costeranno di più e le rette universitarie dei nostri figli che studiano a Berkeley saranno più alte, in questo senso saremo tutti più poveri”

GIÀ! CHI NON SPEDISCE I PROPRI FIGLI A BERKELEY A.STUDIARE E NON VA A MIAMI PER LE.VACANZE DI FERRAGOSTO? NESSUNO! NEANCHE I 5 MILIONI DI POVERY.

“Se uscissimo dall’Euro e svalutassimo ci troveremmo malissimo, lo dimostra UK dove la sterlina è crollata”.

E CHISSÀ COME MAI STIAMO DICENDO DA ANNI CHE DOBBIAMO USCIRE DALL’EURO? PERCHÈ L’EURO È TROPPO FORTE E A NOI SERVE UNA VALUTA COERENTE CON LA FORZA DELLA NS ECONOMIA.

L’Italopiteco AristoDem Amanuensis.