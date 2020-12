L’ITALIA E’ STANCA DELLA DITTATURA DI CONTE. Parola di Pagnoncelli e Paragone

Gli italiani si stanno veramente rompendo le scatole, e se lo dice Pagnoncelli, deve essere qualcosa di veramente grave: il sondaggista a contro il governo solo se il dato è è proprio evidente.

Cosa dice il sondaggista?

Il 60% è stanco di limitare la propria vita sociale,

il 50% di non potersi spostare in Italia,

il 47% di portare la mascherina

il 30% di rispettare le distanze.

il 78% ritiene che il vero problema dell’Italia sia l’economia e l’occupazione

Quindi mentre il governo giochicchia con le forze di polizia e ci tiene in casa, la gente si sta stufando e teme di restare in mutande. per ora è solo una mera leggera insoddisfazione, ma, con tempo, al crescere della crisi economica, potrà diventare una vera e propria rivoluzione. Il tutto accentuato dalla burocrazia demenziale imposta dal governo. Le stupide formalità che dobbiamo compiere per poterci muovere, come l’autocertficazione , che ci obbliga ad avere un pezzo di ufficio in casa ed i cui controlli sono causa proprio di che viene ad essere causa di code e di potenziali contagi. Però questa è la logica dei liberticidi, dei vari Speranza e Casalino. Gente che dovrebbe essere a svolgere utili lavori agricoli, non a Roma.

Il 2021 sarà un anno in cui si scaricheranno tutte le tensioni del 2021. Chissà cosa succederà… Intanto sentitevi Gianluigi Paragone