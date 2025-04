L’India ha acquistato molto più petrolio russo ad Aprile, compensando i minori acquisti della CIna

L’India ha acquistato più petrolio della miscela ESPO russa, proveniente dai pozzi della Siberia dell’Est, ad aprile di qualsiasi altro mese dall’agosto 2024, intervenendo per recuperare ciò che la debole domanda cinese di questa miscela ha lasciato dietro di sé, ha riferito lunedì la Reuters , citando i dati della LSEG.

Ad aprile, secondo la Reuters, i porti indiani hanno accolto circa 400.000 tonnellate di ESPO russo, rispetto alle sole 100.000 tonnellate del mese precedente. Secondo i dati LSEG, altre 200.000 tonnellate dovrebbero essere spedite in India a maggio.

La domanda cinese di ESPO russa è diminuita a causa delle sanzioni contro le società russe che hanno indotto le raffinerie statali cinesi a ridurre le scorte, in combinazione con la manutenzione stagionale delle raffinerie.

In genere, l’India non acquista grandi volumi di ESPO perché è più costosa della miscela russa Urals ed è più difficile da trasportare. Per il momento, con i prezzi del petrolio in picchiata e l’ESPO russo venduto a un prezzo inferiore al tetto di 60 dollari fissato dal G7, è più interessante per i raffinatori indiani.

La Reuters ha citato i commercianti per avvertire che il gigante statale cinese Sinopec ha riavviato gli acquisti di ESPO Blend per il mese di maggio, indicando che la domanda cinese potrebbe tornare a farsi sentire.

La domanda cinese ha registrato un calo anche in termini di GNL proveniente dalle compagnie statali , con Bloomberg che ha riferito che la Cina ha riesportato oltre 280.000 tonnellate di GNL nel mese di aprile fino ad oggi, registrando il più alto volume di riesportazione di un singolo mese mai registrato. Il volume di riesportazione rappresenta quasi l’8% delle importazioni totali di aprile.

Bloomberg osserva che la Cina sta vivendo un inverno mite e ha forti scorte, e sta approfittando dei prezzi più alti altrove per riesportare. Bloomberg ha osservato che le importazioni di GNL sono destinate a diminuire anche ad aprile, con cali registrati negli ultimi cinque mesi.