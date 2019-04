L’incubo del Pentagono: università cinese lancia un veicolo ipersonico riutilizzabile

Ecco quella che gli americani ritengono la maggiore minaccia alla loro sicurezza. l’Università dello Xiamen ha lanciato il mezzo ipersonico Jia Geng No. 1, della lunghezza di 10 metri, riutilizzabile, in grado di raggiungere Mach 3 , cioè tre volte la velocità del suono

Il mezzo utilizza una turbina a gas per accelerare sino a quando uno statoreattore non entrai in funzione. Molti dati sono segreti perchè il progetto è stato finanziato anche dallo stato cinese, evidentemente per utilizzi di carattere strategico e militare. L’altezza raggiunta dal mezzo è stata di oltre 26 km, al limite della stratosfera.

Xiamen University Aerospace Academy with Beijing Lingkong Tianxing Technology Co., Ltd. successfully launched and recovered the reusable winged suborbital JiaGeng-1 technology tester rocket. (max alt 26.2Km) ℹ:https://t.co/kxtCxLBAla pic.twitter.com/zJE3sB6QJF — LaunchStuff (@LaunchStuff) April 23, 2019

La tecnologia è simile a quella del Boeing X-51, il missile ipersonico americano lanciabile da un bombardiere B52, che viene a “Cavalcare” l’onda d’urto generata dal missile, ma in questo caso pare che il modello cinese sia in grado di generare e cavalcare ben due onde d’urto, quella generata dal corpo del missile ed una generata dalle prese d’aria .

Ecco lo X-51

Questi mezzi sono considerati le maggiori minacce per la difesa USA, perchè i tempi di reazione sono brevissimi. Per questo ora il comando della difesa antimissile ha chiesto al Congresso di autorizzare la creazione di una rete di sensori orbitali in grado di rilevare il lancio di questo tipo di mezzi



