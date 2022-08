L’incredibile mistero della nascita del Covid: quando è fuggito dalla Cina?

Il mistero sulla vera data d’origine del covid si infittisce man mano che, ascopo scientifico, si allargano i test su campioni biologici acquisiti prima del dicembre 2019.

Recentemente, un team di ricercatori italiani ha scoperto una delle più forti evidenze di infezione pre-pandemica da SARS-CoV-2 al di fuori della Cina in campioni prelevati da un paziente che ha subito autopsia morto il 09 dicembre 2019, Questo campione è il terzo positivo per l’RNA della SARS-CoV-2 in Italia e il quarto positivo per l’RNA della SARS-CoV-2 nel mondo, prelevato prima della data di insorgenza del primo caso di SARS-CoV-2 ufficialmente riconosciuto in Cina, un venditore di gamberetti che lavorava nel mercato ittico di Huanan, con una data di insorgenza dei sintomi al 10 dicembre 2019.

Il team di ricercatori ha eseguito un’indagine retrospettiva su 169 pazienti deceduti, sottoposti ad autopsia tra il 1° ottobre 2019 e il 27 marzo 2020 e con campioni di sangue ben conservati, per verificare la presenza dell’RNA del SARS-CoV-2 mediante RT-PCR e la presenza di anticorpi SARS-CoV-2 N- e S RBD- targeting mediante test LFIA ed ELISA. Cinque pazienti sono risultati positivi ad almeno uno dei test. Quattro pazienti sono risultati positivi agli anticorpi anti-N IgM o IgG della SARS-CoV-2 mediante LFIA, mentre un paziente, deceduto il 09/12/2019 e sottoposto ad autopsia il 16/12/2019, è risultato positivo sia agli anticorpi anti-RBD della SARS-CoV-2 mediante ELISA sia all’RNA della SARS-CoV-2 in campioni di sangue e polmoni mediante RT-PCR. I risultati indicano che questo paziente è stato infettato dal SARS-CoV-2 al momento del decesso, un giorno prima che i primi sintomi fossero manifestati dal primo caso di infezione da SARS-CoV-2 al mercato dei frutti di mare di Huanan in Cina.

In un altro studio sono stati esaminati 39 campioni di tampone orofaringeo raccolti nel periodo settembre 2019-febbraio 2020 durante la sorveglianza del morbillo e della rosolia, provenienti da pazienti con sospetto di morbillo ma alla fine risultati negativi per il morbillo. Il test RT-PCR è stato condotto utilizzando primer mirati alla regione codificante della proteina S del SARS-CoV-2, che ha rivelato che uno dei 39 campioni di tampone orofaringeo era positivo. Il campione è stato raccolto da un bambino di 4 anni che viveva nei dintorni di Milano e non aveva precedenti di viaggio all’estero.

Il primo campione attualmente noto ad essere positivo per la presenza del virus SARS-CoV-2 (RNA e antigene proteico nucleocapside) in tutto il mondo, è stato un campione autoptico cutaneo prelevato il 10 novembre 2019 da una paziente di sesso femminile a Milano con una manifestazione di dermatosi a placche nel braccio. L’RNA del SARS-CoV-2 è stato rilevato mediante ibridazione fluorescente in situ mirata alla sequenza codificante della proteina S dalle cellule della ghiandola eccrina del campione di pelle, mentre un saggio di colorazione immunoistochimica ha identificato la presenza di antigeni della proteina nucleocapside del SARS-CoV-2 all’interno delle stesse cellule del campione di pelle.

Questi non sono gli unici caso di Covid-19 fuori dalla Cina antecedente il 10 dicembre, data di nascita ufficiale del covid-19: uno studio in Brasile, che ha condotto un’analisi retrospettiva di campioni di acque reflue prelevati a Florianopolis, Santa Catarina, utilizzando la qRT-PCR, ha mostrato che i campioni di acque reflue sono risultati positivi per la SARS-CoV-2 al 27/11/2019 e sono rimasti costantemente positivi per tutti e 3 i campioni prelevati dopo questa data, con un titolo costante di ~10^6 copie di genoma per litro del campione di acque reflue. Se la presenza nella acque reflue era tale da poter essere rilevata significa che il virus circolava e lo faceva da tempo

Tutti questi studi sono necessari per poter capire la vera tempistica di diffusione del Covid-19 e anche per capire l’inutilità di buona parte delle misure prese nel marzo del 2020. Il virus era endemico già allora in Italia, quindi i lockdown non hanno avuto grossa utilità medica. Inoltre bisogna studiare non il dicembre o novembre 2019 a Wuhan, ma i mesi precedenti, li o in qualsiasi altra parte del mondo.

