Libertex Group: brand e competenze nelle partnership al SiGMA World Summit di Roma 2026

Libertex Group parteciperà come espositore al SiGMA World Summit 2026 che si terrà dal 3 al 5 novembre alla Fiera Roma, con due stand dedicati, dove presenterà due dei suoi brand principali: Libertex e LBX.

Lo stand all’interno della fiera del gruppo sarà dedicato ai suoi servizi e ai suoi programmi di partnership pluripremiati, mentre quello situato nell’Outdoor Lounge dell’evento metterà in risalto la sponsorizzazione dell’Audi Revolut F1® Team.

Stand interno: spazio per affiliati e altri partner

I visitatori potranno trovare Libertex Group allo stand n. 8383 del padiglione 3, dove il team sarà a disposizione per parlare dei brand del gruppo, dei servizi e delle opportunità di partnership. I visitatori di Libertex Group potranno anche mettersi al volante di un simulatore di F1® e mettere alla prova le proprie abilità di guida!

Lo stand presenterà i programmi di partnership pluripremiati di Libertex Group, offrendo agli affiliati e agli altri partner l’opportunità di scoprirne il funzionamento e valutare le possibilità di crescita del proprio business con un confronto diretto. I programmi di partnership di Libertex Group prevedono modelli commerciali flessibili per gli affiliati e gli altri partner, tra cui CPA, condivisione dei ricavi e formule ibride. A seconda della giurisdizione, i partner potranno quindi scegliere le condizioni più adatte al proprio modello di business e alla propria fase di sviluppo.

Programma di affiliazione

Questo programma è pensato per favorire i risultati e la crescita del business. I partner affiliati ricevono commissioni competitive, payout efficienti a livello globale e il supporto di un personal manager dedicato.

Gli affiliati possono inoltre accedere a un’ampia selezione di materiali promozionali e monitorare l’andamento delle campagne attraverso statistiche accurate e in tempo reale. Questa visibilità aiuta i partner a individuare ciò che funziona, intervenire rapidamente e migliorare i risultati sui diversi canali.

Domina la pista

Allo stand interno, i partecipanti saranno invitati a “dominare la pista” con un’esperienza al simulatore di F1®. I partecipanti si metteranno al volante di una monoposto virtuale Audi Revolut F1® per percorrere tre giri di un circuito. Il pilota più veloce di ciascuna giornata dell’evento vincerà un cappellino ufficiale dell’Audi Revolut F1® Team autografato da entrambi i piloti.

Stand all’esterno: “Pensi di essere veloce? Dimostralo!”

Lo stand esterno del gruppo riprenderà il tema della F1®, concentrandosi sulla sponsorizzazione dell’Audi Revolut F1® Team, di cui sia Libertex sia LBX sono Partner Ufficiali.

I partecipanti saranno invitati a guidare le proprie slot car su una pista di F1® in miniatura, con la possibilità di vincere premi esclusivi. Le classifiche saranno aggiornate in diretta sugli schermi e su una classifica online, consultabili da tutti in qualsiasi momento tramite codice QR.

Le classifiche saranno aggiornate in tempo reale sugli schermi e online, con la possibilità per tutti di consultarle in qualsiasi momento tramite un codice QR

L’esperienza includerà riprese dall’alto in diretta di ogni gara, accompagnate da una telecronaca a bordo pista, per ricreare l’atmosfera di una vera gara di F1®.

Saranno premiati i tre piloti meglio classificati nell’arco delle tre giornate:

Primo classificato: un’esperienza VIP di F1® per due persone in occasione di una gara a scelta del vincitore nel 2027, oltre a un cappellino ufficiale dell’Audi Revolut F1® Team autografato da entrambi i piloti.

Secondo e terzo classificato: ciascun vincitore riceverà un cappellino ufficiale dell’Audi Revolut F1® Team autografato da entrambi i piloti.

Vieni a scoprire Libertex Group

Libertex Group invita i visitatori di SiGMA World a recarsi allo stand interno n. 8383 nel padiglione 3 per incontrare il team, discutere le opportunità di partnership e provare il simulatore di F1®.

Ci si aspetta una presenza a SiGMA World 2026 di oltre 30.000 delegati e più di 1.200 sponsor ed espositori a Fiera Roma, confermandosi un importante punto d’incontro per i partecipanti del mercato valutario e della finanza, del gaming, della tecnologia e dell’affiliazione.

Per saperne di più sui programmi di partnership di Libertex Group, visita i siti web dei rispettivi brand: Libertex e LBX.