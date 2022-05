L’Europa magnete del Gas Liquido Mondiale, ma la capacità è limitata. Quindi c’è qualche sconto

L’Europa è un diventato il magnete attrattivo del gas liquido mondiale superando le importazioni dell’Asia, ma la capacità di rigassificazione dei terminal europei è limitata e contingentata, senza la possibilità di far fronte a tutti i carichi che arrivano dall’estero. Ciò ha spinto i fornitori desiderosi di aumentare le loro esportazioni di LNG in Europa a offrire carichi con sconti fino al 20% sui prezzi dell’hub TTF olandese, il prezzo del gas di riferimento per l’Europa, al fine di assicurarsi slot presso i terminali di importazione, secondo Bloomberg .

Le importazioni record di LNG in Europa hanno mitigato l’azione sui prezzi del gas dopo che la Russia ha interrotto le consegne di gas ai membri dell’UE Polonia e Bulgaria all’inizio di questa settimana. Dopo essere balzati fino al 24% mercoledì mattina, i prezzi del gas si sono stabilizzati e quindi sono perfino calati. Ciò è stato in gran parte dovuto alle continue importazioni elevate di LNG oltre che al voto dell’UE di aiutare gli Stati membri colpiti e ai livelli di stoccaggio significativamente migliorati alla fine della stagione di riscaldamento invernale.

Gli esportatori di LNG sono ora concentrati sull’Europa come mercato di importazione chiave e, secondo quanto riferito, sono disposti a offrire sconti ora per acquisire più clienti in futuro, perchè la UE è comunque diventata un mercato molto importante.

Anche prima dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Europa è precipitata in una crisi energetica nell’autunno del 2021, con bassi livelli di gas nello stoccaggio e una domanda industriale in ripresa dopo il COVID. La guerra in Ucraina ha portato l’Europa a ripensare la sua strategia energetica e l’Unione Europea ha ora redatto piani per ridurre di due terzi la domanda di gas russo dell’UE entro la fine del 2022 e completamente entro il 2030, possibilmente entro il 2027.

Ad aiutare questo re indirizzamento del gas liquido è stato anche il lockdown in Cina, che ha fatto scendere la domanda energetica dell’estremo oriente,

L’Europa cercherà anche di importare più LNG nei prossimi anni per sostituire quanto più gas russo, che ha soddisfatto il 40% del consumo dell’UE prima della guerra, il prima possibile. Una delle grandi economie più dipendenti, in realtà la più grande economia in Europa, la Germania, prevede di costruire due impianti di rigassificazione del LNG; uno a Brunsbuettel e uno a Wilhelmshaven. La Germania non ha attualmente terminali di importazione di GNL. Però quello che c’è è esaurito, quindi ormai si fanno prenotazioni di capacità a lungo termine come al terminal Shell di Brunsbuettel per l’importazione di GNL.



