Gli Atti di Biden? Tutti firmati dall’Autopen. Trump non pensa siano validi

Una decina di giorni dopo che l’Oversight Project della Heritage Foundation ha rivelato che quasi tutti i documenti che portavano la firma dell’ex presidente Biden durante il suo primo mandato erano stati firmati da un’autopen – tranne uno – ci si è chiesti se gli ordini esecutivi e gli indulti potessero essere considerati non validi: questi ordini non sono stati firmati dal presidente, ma da una specie di robot, che ne imita la firma, di cui potete vedere un esempio dui sotto.

L’autopen non è altro che un meccanismo che, programmato inizialmente, imita la firma predisposta. Uno strumento già usato in passato, ma Biden ha firmato personalmente pochissimi documenti, soprattutto nelle sue fasi finali della presidenza. Nell’ultimo anno solo la rinuncia alla candidatura presidenziale è stata firmata da lui.

Notiamo che Trump firma pubblicamente quasi tutti gli ordini esecutivi di persona, anzi ne fa un’occasione di comunicazione, in modo molto astuto, sepsso commentandoli. Nessuno potrebbe negare che si tratti di lui.