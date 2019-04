Le dichiarazioni di Alberto Bagnai sul DEF (video). “Tema di scarso interesse per un economista”

Alcune parole chiare del senatore Alberto bagnai sul tema del DEF, “Tema di scarso interesse” per un economista. Il DEF ed il “Semestre europeo” fu inserito per permettere un coordinamento delle politiche economiche europee nel 2010. Dopo otto anni stiamo ancora attendendo il coordinamento, che a fronte di un calo del deficit in Italia avrebbe dovuto spingere maggiormente spesa ed investimento nei paesi che potevano faarlo, e che non lo hanno fatto.

Questo ha reso il DEF ed il “Semestre europeo” degli strumenti essenzialmente inutili, se non addirittura dannosi, forieri di una discussione che non conduce a nulla

Ringraziamo l’Inriverente, Fausto, per il supporto tecnico. Buon ascolto



