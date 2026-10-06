L’Asia brucia le riserve di dollari per pagare l’energia: l’allarme della Banca Mondiale e l’illusione della salvezza via IA

I paesi asiatici hanno reagito in modo più deciso rispetto ad altri alla crisi dell’approvvigionamento energetico causata dalla guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran e ora stanno esaurendo le risorse necessarie per continuare a far fronte alla situazione, ha avvertito la Banca Mondiale in un nuovo rapporto. Presto potrebbero avere delle difficoltà a sovvenzionare i propri consumi energetici.

Il rapporto si concentra in realtà sul potenziale dell’intelligenza artificiale nel favorire la crescita delle economie asiatiche, ma individua nella vulnerabilità legata alle importazioni energetiche uno dei principali ostacoli a tale crescita.

«I sussidi sono stati di gran lunga la risposta politica più comune [alla crisi] tra le economie emergenti e in via di sviluppo», ha affermato la Banca Mondiale, aggiungendo che «i paesi che hanno in atto sussidi sostanziali hanno generalmente registrato aumenti minori dei prezzi al dettaglio della benzina rispetto a quelli che non li applicano, ma questa correlazione si è notevolmente indebolita per quanto riguarda l’inflazione complessiva».

L’energia rimane un punto debole per i paesi asiatici a causa della loro schiacciante dipendenza dalle importazioni ma, secondo la Banca Mondiale, l’IA può cambiare questa situazione favorendo una transizione verso una maggiore produzione interna di elettricità, il che a sua volta porterebbe a una minore domanda di materie prime energetiche importate.

Nel frattempo, la risposta dei paesi asiatici alla crisi energetica ha portato a una riduzione dei prezzi a costo di una diminuzione delle riserve valutarie, ha aggiunto l’istituzione finanziaria. Più a lungo la crisi si protrae, maggiore sarà l’effetto sulla loro salute fiscale, ha avvertito la Banca Mondiale, citando come esempi l’Indonesia, la Thailandia e il Vietnam, che hanno visto le loro riserve in dollari diminuire tra il 15% e il 40% dall’inizio della guerra a causa delle misure adottate per far fronte alla crisi. Questi paesi dovranno procurarsi nuovi dollari, probabilmente cercando aumentare le proprie esportazioni, o dovranno forzare alcune forme di riduzione dei consumi energetici, andando contro il boom dei Data Center.

Tali misure, tuttavia, non hanno avuto alcun effetto sull’inflazione in nessuna parte del mondo e «l’inflazione complessiva è aumentata bruscamente in molti paesi, anche se l’inflazione di fondo è rimasta più contenuta». Per l’Asia, tuttavia, c’è speranza di un’inversione di tendenza, trainata dalle tecnologie dell’informazione in generale e dall’intelligenza artificiale in particolare, secondo la Banca Mondiale. Però è una corsa contro il tempo: i data center saranno un vantaggio solo se alimentati da altre fonti energetiche non petrolifere o gas, come il nucleare.

«La dipendenza della regione dall’attività industriale legata all’intelligenza artificiale è stata una fonte di forza, ma potrebbe diventare un punto debole se l’attività globale nel settore dell’intelligenza artificiale dovesse rallentare o invertire la rotta», ha affermato l’istituzione nel suo rapporto.