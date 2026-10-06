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L’Asia brucia le riserve di dollari per pagare l’energia: l’allarme della Banca Mondiale e l’illusione della salvezza via IA

Fino al 40% di riserve in dollari bruciate per calmierare la benzina: la Banca Mondiale avverte che i fondi sono agli sgoccioli e l’inflazione non si ferma.

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58 minuti fa

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I paesi asiatici hanno reagito in modo più deciso rispetto ad altri alla crisi dell’approvvigionamento energetico causata dalla guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran e ora stanno esaurendo le risorse necessarie per continuare a far fronte alla situazione, ha avvertito la Banca Mondiale in un nuovo rapporto. Presto potrebbero avere delle difficoltà a sovvenzionare i propri consumi energetici. 

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Il rapporto si concentra in realtà sul potenziale dell’intelligenza artificiale nel favorire la crescita delle economie asiatiche, ma individua nella vulnerabilità legata alle importazioni energetiche uno dei principali ostacoli a tale crescita.

«I sussidi sono stati di gran lunga la risposta politica più comune [alla crisi] tra le economie emergenti e in via di sviluppo», ha affermato la Banca Mondiale, aggiungendo che «i paesi che hanno in atto sussidi sostanziali hanno generalmente registrato aumenti minori dei prezzi al dettaglio della benzina rispetto a quelli che non li applicano, ma questa correlazione si è notevolmente indebolita per quanto riguarda l’inflazione complessiva».

L’energia rimane un punto debole per i paesi asiatici a causa della loro schiacciante dipendenza dalle importazioni ma, secondo la Banca Mondiale, l’IA può cambiare questa situazione favorendo una transizione verso una maggiore produzione interna di elettricità, il che a sua volta porterebbe a una minore domanda di materie prime energetiche importate.

Nel frattempo, la risposta dei paesi asiatici alla crisi energetica ha portato a una riduzione dei prezzi a costo di una diminuzione delle riserve valutarie, ha aggiunto l’istituzione finanziaria. Più a lungo la crisi si protrae, maggiore sarà l’effetto sulla loro salute fiscale, ha avvertito la Banca Mondiale, citando come esempi l’Indonesia, la Thailandia e il Vietnam, che hanno visto le loro riserve in dollari diminuire tra il 15% e il 40% dall’inizio della guerra a causa delle misure adottate per far fronte alla crisi. Questi paesi dovranno procurarsi nuovi dollari, probabilmente cercando aumentare le proprie esportazioni, o dovranno forzare alcune forme di riduzione dei consumi energetici, andando contro il boom dei Data Center.

Tali misure, tuttavia, non hanno avuto alcun effetto sull’inflazione in nessuna parte del mondo e «l’inflazione complessiva è aumentata bruscamente in molti paesi, anche se l’inflazione di fondo è rimasta più contenuta». Per l’Asia, tuttavia, c’è speranza di un’inversione di tendenza, trainata dalle tecnologie dell’informazione in generale e dall’intelligenza artificiale in particolare, secondo la Banca Mondiale. Però è una corsa contro il tempo: i data center saranno un vantaggio solo se alimentati da altre fonti energetiche non petrolifere o gas, come il nucleare.

«La dipendenza della regione dall’attività industriale legata all’intelligenza artificiale è stata una fonte di forza, ma potrebbe diventare un punto debole se l’attività globale nel settore dell’intelligenza artificiale dovesse rallentare o invertire la rotta», ha affermato l’istituzione nel suo rapporto.

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