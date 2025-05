L’Arabia ha fatto pressioni perché Trump fermasse gli attacchi agli Houthi

L’Arabia Saudita ha fatto pressioni sugli Stati Uniti per fermare tutti gli attacchi americani in Yemen in vista della visita del presidente Donald Trump nel regno, avvertendo che, altrimenti, ciò avrebbe creato una “situazione imbarazzante” per Riyadh e gli Stati Uniti, come rivela Middle East Eye.

L’Arabia Saudita si è opposta alla campagna di bombardamenti degli Stati Uniti in Yemen da quando l’amministrazione Biden ha iniziato gli attacchi nel 2024, ma la scorsa settimana la sua insistenza per fermare gli attacchi è aumentata a causa della maggiore preoccupazione per la portata degli attacchi, hanno dichiarato a MEE due funzionari statunitensi a condizione di anonimato. “Sembra che Trump stia soddisfacendo la ‘richiesta’ saudita di fermare gli attacchi in vista della sua visita”, ha dichiarato a MEE uno dei funzionari statunitensi.

“Le pressioni dei sauditi per porre fine a questa situazione si sono intensificate dalla scorsa settimana. Ci hanno detto che attaccare lo Yemen mentre il Presidente degli Stati Uniti è lì significherebbe giocare con il fuoco”, ha aggiunto il funzionario, usando un acronimo per il Presidente degli Stati Uniti.

Martedì Trump ha annunciato che “con effetto immediato” gli Stati Uniti avrebbero smesso di bombardare lo Yemen. I funzionari non hanno potuto confermare se Trump sia stato influenzato solo dalle pressioni saudite o abbia deciso di interrompere la campagna in base ai suoi calcoli.

Gli attacchi statunitensi sono stati oggetto di forti critiche anche da parte di alcuni dei più stretti alleati di Trump, come il personaggio mediatico Tucker Carlson e la deputata Marjorie Taylor Greene.

Poco prima dell’annuncio di Trump, Greene ha deriso l ‘intera premessa della campagna, scrivendo: “Non ho mai visto un Houthi. E nemmeno nessun altro che conosco”.

Trump dice che “onorerà” la parola data agli Houthi. Trump ha detto che gli Houthi hanno informato gli Stati Uniti lunedì sera che “non vogliono più combattere, semplicemente non vogliono combattere”. “Lo rispetteremo. Fermeremo i bombardamenti”, ha detto Trump, precisando che il gruppo ha promesso di non attaccare le navi.

Il ministro degli Esteri omanita Badr al-Busaidi ha confermato l’annuncio di Trump su X, aggiungendo che il suo Paese ha mediato un “cessate il fuoco” tra gli Stati Uniti e gli Houthi. In futuro, nessuna delle due parti prenderà di mira l’altra, comprese le navi americane, nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab al-Mandab, garantendo la libertà di navigazione e il flusso regolare della navigazione commerciale internazionale”, ha scritto al-Busaidi su X.

I am pleased to say that efforts have resulted in an end to the conflict between the two sides. https://t.co/hYCcGxVTRk — Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) May 6, 2025

Funzionari arabi e statunitensi hanno riferito a MEE che l’Arabia Saudita ha ferocemente ‘prenegoziato’ la visita di Trump. Secondo i funzionari arabi, l’Arabia Saudita vuole concentrarsi su accordi economici e vendite militari.

La settimana scorsa MEE ha riferito che Riyadh ha cercato di ottenere dagli Stati Uniti l’ assicurazione che la normalizzazione con Israele non sarebbe stata all’ordine del giorno durante la visita di Trump.

L’Arabia Saudita afferma di aver bisogno di vedere passi avanti verso la creazione di uno Stato palestinese e un cessate il fuoco a Gaza prima di riconoscere Israele.

Israele bombarda Sanaa lo stesso giorno del “cessate il fuoco”statunitense

Il “cessate il fuoco” tra gli Stati Uniti e gli Houthi potrebbe anche rivelare scissioni più profonde tra Trump e Israele. Trump ha annunciato la sospensione degli attacchi lo stesso giorno in cui Israele ha bombardato l’aeroporto di Sanaa.

Né Trump né il ministro degli Esteri dell’Oman hanno menzionato la cessazione degli attacchi degli Houthi contro Israele nei loro annunci. Nel fine settimana, un missile balistico Houthi ha colpito un parcheggio vicino al Terminal tre dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, provocando scosse in Israele.

L’Arabia Saudita è stata profondamente scettica nei confronti della campagna di bombardamenti statunitense contro gli Houthi, da quando è iniziata sotto l’amministrazione Biden nel 2024.

Lo Yemen è sprofondato nella guerra civile nel 2014, quando gli Houthi, allineati all’Iran, si sono impadroniti della capitale, Sanaa. Un anno dopo, l’ Arabia Saudita ha guidato una coalizione di Stati arabi, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, per ripristinare il governo riconosciuto a livello internazionale.

La coalizione a guida saudita ha lanciato migliaia di attacchi aerei sullo Yemen, che non sono riusciti a sloggiare gli Houthi ma hanno provocato centinaia di migliaia di morti tra i civili e una grave crisi umanitaria. Gli Houthi hanno risposto lanciando missili e droni contro infrastrutture civili in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti.

L’Arabia Saudita e gli Houthi hanno raggiunto una tregua nel 2022. Sebbene tecnicamente scaduta, le due parti si sono astenute dall’attaccarsi a vicenda. Gli sforzi dei sauditi per raggiungere un accordo politico con gli Houthi sono stati complicati dagli attacchi del gruppo alle navi internazionali e dagli attacchi statunitensi e israeliani.