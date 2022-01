L’antenna più piccola al mondo è fatta di DNA

posted by Giuseppina Perlasca

Gli scienziati hanno costruito l’antenna più piccola mai realizzata, lunga appena cinque nanometri. A differenza delle sue controparti molto più grandi con cui tutti conosciamo, questa minuscola cosa non è fatta per trasmettere onde radio, ma per raccogliere i segreti di proteine ​​in continua evoluzione.

La nanoantenna è costituita dal DNA, le molecole che trasportano istruzioni genetiche che sono circa 20.000 volte più piccole di un capello umano. È anche fluorescente, il che significa che utilizza segnali luminosi per registrare e riportare informazioni. Questa fluorescenza può essere utilizzata per trasmettere il movimento e i cambiamento nelle proteine e nella loro struttura. Proprio come un’antenna, o, volendola vedere diversamente, un led.

Parte dell’innovazione con questa particolare antenna è il modo in cui la parte ricevente di essa viene utilizzata anche per rilevare la superficie molecolare della proteina che sta studiando. Ciò si traduce in un segnale distinto quando la proteina sta svolgendo la sua funzione biologica.

“Come una radio a due vie che può sia ricevere che trasmettere, la nanoantenna fluorescente riceve luce in un colore, o lunghezza d’onda, e, a seconda del movimento della proteina che rileva, trasmette la luce in un altro colore, che possiamo rilevare, ” afferma il chimico Alexis Vallée-Bélisle, dell’Université de Montréal (UdeM) in Canada.

In particolare, il compito dell’antenna è misurare i cambiamenti strutturali nelle proteine ​​nel tempo. Le proteine ​​sono molecole grandi e complesse che svolgono tutti i tipi di compiti essenziali nelle cellule e quindi anche nei corpi complessi, dal supporto del sistema immunitario alla regolazione della funzione degli organi alla struttura fisica stessa delle cellule. L’antenna permette di valutarne l’evoluzione e i cambiamenti.

“Lo studio sperimentale degli stati transitori delle proteine ​​rimane una sfida importante perché le tecniche ad alta risoluzione strutturale, tra cui la risonanza magnetica nucleare e la cristallografia a raggi X, spesso non possono essere applicate direttamente per studiare gli stati proteici di breve durata”, spiega il team nell’articolo.

In questo modo, studiando le proteine e la loro evoluzione, è possibile capire la fisiologia e la patologia cellulare, comprendendo anche come si diffondono le malattie. Un passo veramente notevole per la scienza biologica.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐