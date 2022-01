Lancet: da qui al 2050 il numero di malati per demenza senile triplicherà. Molti già lo sospettano

Secondo un nuovo studio pubblicato giovedì su The Lancet, il numero di adulti di età superiore ai 40 anni affetti da demenza dovrebbe quasi triplicare in tutto il mondo entro il 2050, a meno che non vengano prese misure per affrontare diversi fattori di rischio.

L’analisi, che prevede la crescita della demenza in 195 paesi e territori, stima che i casi di demenza aumenteranno da circa 57 milioni registrati nel 2019 a 153 milioni entro il 2050.

Mentre il drammatico aumento sarebbe dovuto principalmente alla crescita della popolazione e all’invecchiamento, i ricercatori notano che diversi fattori di rischio di demenza – come fumo, obesità, glicemia alta e bassa istruzione – alimenteranno anche il picco.

Si prevede che i casi aumenteranno in ogni paese, con gli aumenti più elevati che si verificano in Nord Africa, Medio Oriente e Africa subsahariana orientale. Negli USA raddoppieranno da

Si prevede che i casi di demenza negli Stati Uniti raddoppieranno entro il 2050, passando da 5,2 milioni a 10,5 milioni.

“Dobbiamo concentrarci maggiormente sulla prevenzione e sul controllo dei fattori di rischio prima che si traducano in demenza. Anche i modesti progressi nella prevenzione della demenza o nel ritardarne la progressione pagherebbero notevoli dividendi”, ha affermato in una nota Emma Nichols, ricercatrice dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dell’Università di Washington e autrice principale dello studio.

“Per avere il massimo impatto, dobbiamo ridurre l’esposizione ai principali fattori di rischio in ogni Paese. Per la maggior parte, questo significa aumentare i programmi a basso costo appropriati a livello locale che supportano diete più sane, più esercizio fisico, smettere di fumare e un migliore accesso all’istruzione. E significa anche continuare a investire nella ricerca per identificare trattamenti efficaci per fermare, rallentare o prevenire la demenza”, ha detto Nichols.

Secondo i ricercatori che un migliore accesso all’istruzione da solo potrebbe portare a 6 milioni di casi di demenza in meno a livello globale nei prossimi decenni, ma avvertono che ciò potrebbe essere compensato da circa 7 milioni di casi aggiuntivi legati all’obesità, alla glicemia alta e al fumo. Quindi meglio non studiare troppo..

La demenza deriva da una varietà di malattie e lesioni che colpiscono il cervello. La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza e costituisce circa il 60 percento di tutti i casi, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. La demenza è la settima causa di morte nel mondo.

Se poi analizzando gli ultimi eventi che stanno accadendo nel vecchio continente potete pensate che noi siamo già avanti…



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐