La Yellen chiederà a tutti i paesi del G20 di fissare una aliquota minima sulle multinazionali

Sembra che Biden e il suo gabinetto abbiano scelto una nuova tattica: inviare il segretario al Tesoro Janet Yellen per sostenere una “aliquota fiscale minima globale per le società”. Secondo le osservazioni preparate trapelate ad Axios, l’insistenza di Yellen sulla nuova tassa globale sarà una parte fondamentale del suo primo discorso pubblico come Segretario al Tesoro davanti al Consiglio di Chicago per gli affari globali.

Come sottolinea Axios in una sezione del suo rapporto intitolata “perché è importante”, convincere altre nazioni a imporre un’imposta minima sulle società ridurrebbe la probabilità che le società statunitensi cerchino di trasferirsi offshore per evitare gli aumenti nelle tasse voluti da Biden nella sua politica d’investimento da oltre 2000 miliardi.

“La competitività è qualcosa di più del modo in cui le società con sede negli Stati Uniti si comportano contro altre società nelle offerte globali di fusione e acquisizione”, afferma Yellen nelle sue osservazioni preparate. “Si tratta di assicurarsi che i governi abbiano sistemi fiscali stabili che raccolgano entrate sufficienti per investire nei beni pubblici essenziali e rispondere alle crisi, e che tutti i cittadini condividano equamente l’onere del finanziamento del governo”.

“Stiamo lavorando con le nazioni del G20 per concordare un’aliquota fiscale minima globale per le società che possa fermare la corsa al ribasso”.

“Insieme possiamo utilizzare una tassa minima globale per assicurarci che l’economia globale prospera sulla base di una parità di condizioni nella tassazione delle multinazionali e stimoli innovazione, crescita e prosperità”, ha detto la Yellen nelle sue osservazioni preparate.

Il tasso medio di prelievo nelle aziende aziendale del G-20 è pari al 24%. Addirittura nove membri hanno recentemente ridotto le aliquote.

Indipendentemente dal fatto che gli alleati del G-20 americano acconsentano alle richieste di Yellen, il piano fiscale presentato dal presidente Biden a Pittsburgh la scorsa settimana chiede di aumentare le tasse sui guadagni internazionali delle società americane, inclusa l’imposizione di una tassa minima sui guadagni internazionali.

Oltre a richiedere un’aliquota fiscale minima globale, Yellen dovrebbe anche richiedere 650 miliardi di dollari in nuovi DSP (fonti) dal FMI, che saranno distribuiti alle economie emergenti per aiutarle a garantire l’accesso ai dollari statunitensi. Praticamente la Yellen ha chiesto al Fondo e alla collegata Banca Mondiale di fornire ai paesi emergenti i fondi per espandersi e fare acquisti anche negli USA:

A dire il vero, se le esortazioni fiscali globali di Yellen rivelano qualcosa, è che il piano infrastrutturale che definisce l’eredità di Biden potrebbe dipendere dalla capacità di Biden di convincere i paesi industrializzati ad aumentare le imposte in modo coordinato. Ci sarà un gioco pesante di pressioni politiche, ma non solo. Von Clausewitz affermava che la guerra ( o le minacce, che sono una forma di guerra) sono la prosecuzione della politica con altri mezzi. Cosa risponderanno alcuni paesi europei ?



