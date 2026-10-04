La trappola dell’incertezza: ecco perché il cervello sbaglia quando cambiano le regole

Basta un cambio di programma improvviso sul lavoro o una situazione ambigua per mandare in tilt le nostre decisioni più banali. Quando siamo sotto pressione o non sappiamo con precisione quale regola seguire, siamo convinti di sbagliare per stanchezza o per mancanza di concentrazione.

La realtà biologica è molto più insidiosa: il nostro cervello non smette di funzionare quando siamo stanchi o indecisi, ma si aggrappa attivamente ai dettagli visivi inutili, facendoci prendere decisioni sistematicamente sbagliate.

A rivelarlo è una ricerca condotta dall’Università di Chicago e pubblicata su Nature Neuroscience. Lo studio dimostra che, in condizioni di incertezza, i particolari irrilevanti non vengono filtrati, ma si infiltrano nei circuiti decisionali deviando la rotta in modo prevedibile.

L’illusione dell’efficienza e il prezzo del cambio di contesto

Il mito moderno impone lavoratori capaci di saltare da un compito all’altro in tempo reale. Tuttavia, chiunque lavori dietro una scrivania sa che ogni cambio di rotta comporta un rallentamento immediato e un aumento esponenziale degli errori grossolani.

La psicologia sperimentale studia questo fenomeno da oltre cinquant’anni, definendolo “costo del cambio di compito”. Finora, però, nessuno era riuscito a spiegare esattamente cosa accada dentro la scatola cranica quando i comandi si sovrappongono. Per scoprirlo, i ricercatori hanno ideato un esperimento visivo parallelo, somministrato sia a esseri umani sia a macachi, monitorando l’attività della corteccia visiva primaria.

L’esperimento: quando l’indizio secondario prende il comando

I partecipanti dovevano analizzare immagini e compiere scelte concentrandosi su una singola caratteristica (come la forma o l’orientamento), ignorando deliberatamente un secondo elemento di disturbo presente sullo schermo. Il trucco stava nel cambio repentino: durante la prova, la regola di giudizio cambiava senza preavviso. I soggetti dovevano capire da soli quale compito svolgere.

I risultati hanno confermato il crollo delle prestazioni, ma con una sorpresa fondamentale: gli errori non erano affatto casuali. Il cervello continuava a memorizzare e soppesare con forza proprio il dettaglio che avrebbe dovuto ignorare.

Situazione decisionale Meccanismo neuronale reale Risultato finale Regola chiara e stabile Segnali visivi separati e filtrati Decisione rapida e precisa Incertezza / Cambio regola Sovrapposizione di dettagli irrilevanti (“Feature Interference”) Errore sistematico e prevedibile

La scoperta: l’interferenza tra caratteristiche

I ricercatori hanno chiamato questo meccanismo feature interference (interferenza tra caratteristiche). Nella corteccia visiva primaria (l’area V1), le rappresentazioni delle diverse proprietà visive non viaggiano su binari stagni. Al contrario, queste tracce neurali si trovano inclinate le une rispetto alle prime. Quando subentra l’insicurezza su quale sia la consegna da seguire, l’informazione secondaria “cola” dentro quella primaria, contaminandola.

Per convalidare la scoperta, il team ha sviluppato due modelli di intelligenza artificiale: uno programmato per risolvere il compito in modo perfetto e un altro addestrato a replicare esattamente gli errori biologici osservati nei primati. I modelli matematici e le stimolazioni neurali dirette hanno confermato la medesima traiettoria: la distrazione non nasce dal vuoto, ma da un sovraccarico strutturale. Il cervello non cestina il dettaglio superfluo, lo mescola alla decisione principale. Questo è alla base di molte decisioni confuse e sbagliate.

Non è colpa della forza di volontà

La conclusione più rassicurante, e allo stesso tempo allarmante per i ritmi moderni, riguarda la nostra psicologia: andare in confusione davanti a compiti sovrapposti non è un difetto di carattere o di pigrizia. È un limite fisico e computazionale dell’hardware biologico umano. Il cervello ha bisogno di ripulire i registri prima di processare una nuova istruzione.

Cosa possiamo fare, quindi, nella routine quotidiana? Il primo autore dello studio, il fisico e neuroscienziato Cheng Xue, suggerisce una regola pratica disarmante: interrompere la catena. Prima di passare a un nuovo lavoro complesso, conviene inserire un piccolo “cuscinetto” a basso impegno cognitivo. Anche solo riordinare la scrivania per due minuti o bere un bicchiere d’acqua permette ai circuiti visivi di resettare le informazioni residue.

Dagli uffici alla diagnosi clinica precoce

La flessibilità mentale tende a diminuire fisiologicamente con l’età, ma subisce crolli drastici in patologie severe come l’Alzheimer, il morbo di Parkinson e la schizofrenia. I ricercatori stanno già verificando se questi schemi di interferenza possano funzionare come “impronte digitali” specifiche per ciascuna patologia. In un recente lavoro parallelo condotto nel medesimo laboratorio, tracce analoghe di interferenza sono state individuate in modelli animali di Alzheimer anche senza incertezza sul compito.

Riconoscere questi schemi di errore prima della comparsa dei sintomi conclamati potrebbe aprire la strada a diagnosi precoci e terapie riabilitative mirate.

Nel frattempo, per chiunque gestisca scadenze e decisioni complesse, la lezione resta chiara: la fretta di cambiare continuamente direzione non rende più produttivi, rende solo prevedibilmente più fallaci.