La svolta (di Marco Santero)

I lavoratori non vaccinati devono pretendere a norma di legge che quelli vaccinati vengano obbligati dal datore di lavoro a presentare un tampone negativo come loro.

Obbligare i lavoratori non vaccinati a farsi un tampone invasivo ogni 2 giorni mentre i colleghi vaccinati e muniti di NAZI PASS possono fare quello che gli pare pur essendo contagiosi (non importa se più o meno degli altri, COMUNQUE POSSONO ESSERE CONTAGIOSI) E’ UN POTENTE ILLECITO PENALE!

L’INAIL ha inserito il Covid come un agente biologico, quindi il datore di lavoro che non richiede il tampone ai vaccinati è responsabile civilmente e penalmente in caso di contagi sul luogo di lavoro!

Questa è la SVOLTA perché è assolutamente impossibile tamponare ogni 2 giorni tutti i lavoratori e studenti italiani, l’unica alternativa potrebbero essere i tamponi salivari rapidi, ora esclusi, perché troppo facili da fare e poco costosi, dall’associazione a delinquere che ci governa (evidente in base a quanto spiega la Bolgan), gratuiti per tutti e con durata di 3 o 4 giorni, abbinati alle cure domiciliari precoci serie e basate sulle caratteristiche del singolo soggetto.

Tutto questo azzererebbe completamente il delirio criminale in cui stiamo vivendo da quasi 2 anni (in Italia in particolare)! E farebbe cessare l’ODIO SOCIALE che questo governo sta fomentando, in modo cosciente e doloso, come nella Germania Hitleriana contro gli ebrei!

Anche perché la vera scienza basata su studi seri e revisionati sta arrivando finalmente:

Migliaia di studi scientifici pubblicati e revisionati ormai da almeno un anno, spiegano in modo inequivocabile quanto afferma la Dott.ssa Bolgan nello splendido video:

Con una pacatezza incredibile spiega in modo devastante (per qualunque vaccinato ingannato dalla gran cassa mediatica) che i vaccini Covid, anzi le terapie geniche sperimentali, COVID sono assolutamente inutili per prevenire la malattia e al contrario la aggravano per i vaccinati e per tutta la comunità perché promuovono varianti pericolose!

Per non parlare degli effetti tossici e mutageni a medio e lungo termine che sono sconosciuti ma altamente probabili sempre in base agli studi che la Bolgan cita con dovizia di dettagli.

Diffondete il video ovunque e in particolare mandatelo ai vaccinati che conoscete e che sono stati ingannati e traditi da chi doveva garantire la loro salute! e gli viene fatto credere che gli “untori” sono i non vaccinati, mentre al contrario sono i vaccinati a essere pericolosi per se’ e gli altri! Oltre alle svariate patologie trombotiche, infiammatorie, mutagene, autoimmuni, ecc. cui saranno soggetti i vaccinati!

Questo video stellare deve arrivare a 60.000.000 di visualizzazioni, perché tutti gli italiani devono avere le informazioni VERE E CORRETTE sul delirio criminale che stiamo vivendo.

A quel punto ci sarà la reazione popolare: già il 25 settembre in piazza San Giovanni a Roma ci sarà una mega manifestazione contro le menzogne criminali istituzionalizzate:

Va notato che nessun partito esistente in parlamento ha mai organizzato nulla di simile sulla questione covid e soprattutto sul green pass? Ce ne ricorderemo quando andremo a votare cari servi dei “poteri forti”!



