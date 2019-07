La Skeggia Impazzita – 4 Luglio – A cura di Tank Different

posted by ArsenaleK

La Giustizia è über alles.

Scandalo Bibbiano: 5 dei 7 indagati non rispondono ai magistrati, il sindaco Carletti vuole la revoca degli arresti domiciliari e Zingaretti querela chi parla male del PD.

C'è Putin a Roma che sta iniziando a temere di essere finito in piena dittatura. [@SfigaCatrame] — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 4, 2019

Roma, arriva #Putin e sparisce la spazzatura. E prudenzialmente anche parecchi giornalisti. [@SfigaCatrame] — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 4, 2019

Attivista italiana accompagna a piedi 8 immigrati dall'Italia al confine di Mentone e i francesi l'arrestano per favoreggiamento di immigrazione clandestina.

Ma Orfini e Delrio non possono farci nulla, visto che non è tedesca. [@MinistroEconom1] — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 4, 2019

Chiù querele pettutti. Offese sui social per il caso #Bibbiano: Un pool di legali all'attacco per difendere l'immagine del Pd. – Ma poi ci paga?

– Mettete tutto sul conto.https://t.co/LL4HNNbaOU pic.twitter.com/TvCHmaS3ed — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 4, 2019

#Moretti (Pd): "il Pd ha dato una lezione a populisti e sovranisti". Su come si manovra il CSM. [@antonio_carano] — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 4, 2019

Fabrizio Cicchitto: "La nuova Ue ci punirà".

Però anche voi non è che ci siete andati leggeri rifilandogli Berlusconi. [@antonio_carano] — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 4, 2019

Tutti a dire che dorme, nessuno ha pensato che molto più probabilmente Tajani gli ha lasciato un presente di benvenuto sotto la scrivania. [@sarracinus]#Berlusconi #ParlamentoEuropeo pic.twitter.com/DIza3dtwRT — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 3, 2019

Carola Rackete trasferita d'urgenza "in un luogo sicuro" dopo aver ricevuto alcune minacce. Tra cui una proposta come segretaria e un'altra come commessa in una salumeria. [@SfigaCatrame]#SeaWatch3 #CarolaRackete — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 3, 2019

Attenetevi alle istruzioni e nessuno si farà del male.#Bibbiano pic.twitter.com/1KeEVuZ6us — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 3, 2019

Forte eruzione a Stromboli, piovono lapilli, incendi sul versante di Ginostra. Si pensa di evacuare l'isola.

Dalla UE ci fanno sapere che come accoglienza sulle isole siamo sempre più delle chiaviche. pic.twitter.com/7mjKJf8j2z — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 3, 2019

Attivista italiana accompagna a piedi 8 immigrati dall'Italia al confine di Mentone, ma i francesi l'arrestano di favoreggiamento di immigrazione clandestina: 6 mesi di reclusione. Purtroppo Delrio e Orfini erano già partiti per la montagna. https://t.co/p0FGjJCTiJ — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 3, 2019

In questo momento non posso che inviare la mia sincera solidarietà al PD, oggetto di uno spregiudicato attacco da parte della magistratura.

Con il rilascio della Comandante della #Seawatch3 i giudici hanno distrutto definitivamente ogni loro speranza elettorale. — Paolo SavonaRola (@MinistroEconom1) July 2, 2019

#DavidSassoli eletto #presidente del #parlamentoeuropeo. Nel suo palmares brilla fra tutti il voto sull'olio tunisino. [@DevCiavi per il naming coniato da Osho] pic.twitter.com/7vpwXZVx4o — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 3, 2019

Conti pubblici, La Commissione Ue decide di non aprire la procedura d'infrazione contro l'Italia.

Ci hanno pensato 4 mesi, ma non so riusciti a trovare una buona scusa. Ritentate, sarete più fortunati. — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 3, 2019

Della serie "Il bue che dà del cornuto all'asino", vi presentiamo #Sassoli, il nuovo presidente del Parlamento Europeo. Sassoli 82,25% di presenze

Salvini 84,18% pic.twitter.com/pFdrlCpDxm — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 3, 2019

– italiano che insulta un nero = RAZZISMO.

– ragazzo che schiaffeggia un coetaneo comunista = FASCISTA.

– offese a gay perchè non ha dato la precedenza = OMOFOBIA.

– sistema criminale sui bambini in cui è coinvolto il PD = NON BISOGNA STRUMENTALIZZARE. [@PilatoTablet] — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 3, 2019

Torna il dramma degli anziani abbandonati in estate. Nella foto, anziano accaldato che osserva i lavori pubblici. [@fabioflos] pic.twitter.com/FlVMsnqmj1 — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 3, 2019