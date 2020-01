La Skeggia Impazzita – 4 Gennaio 2020 – A cura di ArsenaleK

La Skeggia Impazzita di ArsenaleK riparte con il botto! Ah no, sono atomiche iraniane. Comunque, come sempre sarà un anno bellissimo e noi ve lo racconteremo passo passo con la nostra satira irresistibile, grazie alla quale siamo riusciti a farci chiudere tutti i profili social, da FaceBook a Twitter. A questo proposito vi ricordiamo che continuiamo nonostante tutto a vivere e lottare con voi su Telegram a questo indirizzo: https://t.me/tankdifferent

Gianluigi Paragone espulso dal M5S. Hanno finalmente eliminato l’ultimo motivo per cui qualcuno ancora li votava.

(LVIX)

In molti contestano la decisione dei 3 probiviri del Movimento 5Stelle che si sono riuniti ed hanno votato l’espulsione di

Gianluigi Paragone.

.

Io la trovo sacrosanta in quanto decisa all’unanimità da tutti gli attuali elettori del Movimento.

(Ministro Paolo Savonarola)

Il premier Conte “I giovani non vanno traditi, il governo s’impegna ad invertire il trend su nascite”. Poi ci metteranno sopra una Trombo-Tax.

(Sfiga&Catrame)

Iraq, raid Usa: ucciso generale iraniano Soleimani. L’ordine partito da Trump. Khamenei: “Ritorsioni”.

Ambasciata USA: ‘Americani lascino Paese con ogni mezzo’.

Insomma, Trump ha fatto il frocio con le bare degli altri.

(LVIX)

“Non abbiamo ucciso Soilemani per un cambio di regime o per iniziare la guerra.”, ha detto Donald Trump parlando da Mar-a-Lago, in Florida. E’ che si innervosisce quando non gli mettono abbastanza ghiaccio nella caipirinha.

(LVIX)

Sta per scoppiare la terza guerra mondiale e non sappiamo ancora chi dobbiamo tradire.

(Uomo Rana)

Trump: “Non abbiamo ucciso Soilemani per un cambio di regime o per iniziare la guerra.”. Allora non dovevi regalare un drone a tuo figlio per Natale.

(Uomo Rana)

Gli USA stanno facendo i froci con il bacino mediterraneo nostro.

(LVIX)

I miei buoni propositi per l’anno nuovo direi che a questo punto si concentrano essenzialmente sull’abitare in una zona lontana da una base militare americana.

(LVIX)

Camera – Passano al Gruppo Misto anche i deputati Angiola e Rospi, del movimento 5 selle. Di questo passo il Gruppo Misto rischia di avere la maggioranza.

(Marco Fumetti)

Il 6 gennaio le Sardine andranno a Riace per sostenere Mimmo Lucano. Sarebbero volentieri andati a Taranto a sostenere gli operai dell’Ilva, ma c’è un mare così inquinato…

(Sfiga&Catrame)

Redditi politici, nel 2018 Conte, l’avvocato degli italiani, ha guadagnato oltre un milione di euro:

“Qua glielo mettiamo in culo….”

“Qua ve lo prendete in culo….”

(G. Proietti)

Maxi furto di Capodanno nel Quadrilatero della moda per 300 mila euro: si son fottuti due sospensori con diademi per chiuahua.

In Liguria quando qualcuno ha rischiato di morire non dice: “Ho visto la luce in fondo al tunnel” ma : “Ho visto la volta del tunnel crollarmi sulla macchina”.

(LVIX)

In fiamme un pilone del nuovo viadotto a Genova. A capodanno i Benetton fanno le cose in grande.

(Sfiga&Catrame)

Buon anno a tutti!