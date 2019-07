La Skeggia Impazzita – 31 Luglio – A cura di Tank Different

Indignazione in USA per il trattamento riservato all’assassino del carabiniere: “Ma come, loro prima di sparargli li bendano?”

Confermo che la foto dell’assassino americano bendato sia stata fatta circolare dai nostri Servizi.

Avevamo necessità di identificare con certezza tutte le testate giornalistiche italiane che odiano il nostro Paese.

[Ministro Paolo Savonarola]

Scatta la sospensione per la professoressa che scrisse sul Carabiniere ucciso a Roma: “Uno di meno, non ne sentiremo la mancanza” . Bene, una di meno. Non ne sentiremo la mancanza.

L’artista concettuale, nonché professoressa Eliana Frontini, sul suo sito vende T-shirt a 55 € e che lei definisce “Opere d’arte”. Un po’ come la “Merda d’artista” di Piero Manzoni, ma nel suo caso la merda è proprio l’artista.

…e comunque a #Bibbiano mica li bendavano i bambini.

[Marco Fumetti]

Minchia Signor Tenente.

Carabiniere ucciso, la madre di Elder Lee: «Mio figlio è un ragazzo riflessivo, se ha agito così è perchè era terrorizzato». Era terrorizzato da un uomo disarmato e tra una coltellata e l’altra ha lasciato passare almeno un paio di secondi, segno che è molto riflessivo.

Da stanotte i primi sciami di stelle cadenti. Ma se sei a Tripoli, occhio che quelle non son stelle.

Incendio nella notte nella sede PD di Dorgali in Sardegna. Zingaretti: “Facciamo luce”. E’ una battuta giusto?

Nicola Zingaretti “Il PD deve ridare speranza all’Italia!” Infatti speriamo di non vedervi più.

Cassazione: no al panino da casa nelle scuole. Il pranzo in mensa diventa in pratica obbligatorio. Qualunque sia il costo.

Sto cercando sul dizionario un termine per definire sta cosa ma trovo solo “estorsione”.

l Giornale: “Il Senato sospende vitalizio e pensione a Roberto Formigoni”. Visto che ha già le vacanze pagate.

Clima, renne morte di fame in Norvegia: l’aumento della temperatura distrugge i pascoli. E anche Babbo Natale non si sente tanto bene.

Nicola Zingaretti attacca i M5S “Parolai, schiavi e buffoni!!” Quando ha fatto le prove di esternazione davanti allo specchio era più convincente.

influencer russa uccisa e messa in una valigia. Adesso quel modello va a ruba.

Salvini, figlio 16 enne sulla moto d’acqua della Polizia. Lui: “un errore da papà”. Concepirlo 46 anni fa.

Il Giornale: “Berlusconi il più citato nella classifica dei paperoni italiani”. Sui media di famiglia.

Spiegato il mistero dell’assenza di Boldrini, Boschi & co. sulla Gregoretti. I medici avevano rilevato la presenza di cellulite infettiva a bordo.

Earth Overshoot Day 2019, il 29 luglio la Terra esaurisce tutte le sue risorse annuali. Mentre il PD in Italia le ha già esaurite per sempre il 4 marzo del 2018.

Walter Veltroni: “La sinistra vincerà solo se sfida il partito dell’odio” I temibili ausiliari del traffico.

Trovo corretto che Sandro Gozi sia stato nominato Ministro agli Affari Europei in Francia.

Finalmente sarà legittimato a fare gli interessi del proprio paese senza doverli spacciare per quelli dell’Italia.

[Ministro Paolo Savonarola]

