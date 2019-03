La Skeggia Impazzita – 28 Marzo – A cura di ArsenaleK

La Skeggia impazzita di oggi è giustamente dedicata al nuovo corso del PD e alle geniali strategie per combattere la povertà. Tipo aumentarsi lo stipendio da parlamentari.

A 20 minuti dall'entrata in vigore della Legge sulla #legittimadifesa sono già stati accidentalmente colpite 1459 suocere, 2645 mogli che non volevano concedere il divorzio, 7856 mariti fedifraghi, 1435 esattori di equitalia, 786 Testimoni di Geova.

La cosa strana non è che nessuno li voti più. Ma che nessuno gli sputi in faccia.

Mara Carfagna: "Per i governi Berlusconi la difesa dei diritti delle donne era una priorità". Allora perchè le pagava in nero?

Ramy: "babbo mi hanno dato la cittadinanza italiana!" "Non rompere, non vedi sto lavorando?" "Mamma, mi hanno dato lo Ius soli!" "Ma che urli! Dammi una mano a stendere i panni!" Ramy: "10 minuti che sono italiano e questi extracomunitari mi stanno già sul cazzo!"

Capisci che son di destra se si disintegrano rovinosamente sulla figa:

– Berlusconi

– Fini

_ il marito della Mussolini

– Bossi

– and last but not least: SALVINI#verdini #ciaoPapi

— Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) March 27, 2019