La Skeggia Impazzita – 25 Marzo – A cura di ArsenaleK

Cesare Battisti ha confessato i 4 omicidi, Fabrizio Corona è tornato in carcere, il piccolo Remi avrà lo Ius Soli e il PD ha più che dimezzato i voti presi nel 2013 in Basilicata. Tutto è bene quel che finisce bene.

"Ti aspetti che ti diano la cittadinanza italiana?" "Non è che me lo aspetto: DEVONO darmela, dopo che ho salvato la vita a 51 persone".

In questa foto il valoroso Generale della Guardia di Finanza #Bardi eletto in #Basilicata che come promesso ha già catturato il primo pericoloso evasore.

