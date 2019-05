La Skeggia Impazzita – 12 Maggio – A cura di ArsenaleK

Fritto misto di deliri pre-elettorali.

#Berlusconi: "la decisione di #Conte su #Siri costituisce un'umiliazione per #Salvini e per lo Stato di diritto". Che fino a un attimo prima potevano vantarsi di vedere candidato alle europee un pregiudicato per frode fiscale. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 12, 2019

#Monti: Se vinceranno i sovranisti scoppierà la III guerra mondiale.

Poi:

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

questa morte che ci accompagna

dal mattino alla sera insonne

sorda come un vecchio rimorso

o un vizio assurdo. I tuoi occhi

una vana parola

un grido taciuto un silenzio. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 12, 2019

#Zingaretti dopo la vittoria alle primarie annunciò di voler lasciare la sede del Nazareno e il centro di Roma. Ma il trasferimento costa troppo. Solo per spostare gli scheletri negli armadi ci vogliono una quarantina di TIR. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 12, 2019

#Monti: "se vinceranno i sovranisti scoppierà la terza guerra mondiale." E' esperto in frasi per l'allarmismo di massa. pic.twitter.com/g8FwDy5BV4 — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 12, 2019

Nicola #Zingaretti "Dobbiamo essere garanti della giustizia sociale, della crescita, dello sviluppo e anche della redistribuzione della ricchezza. Non farò mai il buffone e non dirò mai bugie”. Grazie, le faremo sapere. Avanti il prossimo. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 12, 2019

In verità in verità vi dico: c'è più droga in un qualsiasi bagno di Montecitorio che in tutti i Cannabis Shop d'Italia messi insieme. [@LVIX1]#cannabislegale — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 11, 2019

Nicola #Zingaretti è favorevole alla legge sul fine vita ed eutanasia. Potrebbe essere utile anche al PD. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 11, 2019

Il Giornale: "Berlusconi ricorda con soddisfazione e orgoglio che tutti i sondaggi gli danno la fiducia degli italiani al 25%". Ma, purtroppo, ha dimenticato l'anno. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 12, 2019

#Zingaretti dopo la vittoria alle primarie annunciò di voler lasciare la sede del Nazareno e il centro di Roma. Ma il trasferimento costa e sarebbe scomodo, quindi rinnoverà l'affitto annuale di 600 mila euro.

Peccato, era l'unica proposta chiara che aveva fatto per le elezioni. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 12, 2019

Il Corpo degli Alpini compie 100 anni. Alla faccia della cirrosi.#adunataalpini2019 pic.twitter.com/Tu7hqlMaCA — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 12, 2019

Matteo Renzi "Alle prossime elezioni il PD guadagnerà voti".

Poi si lamenta se Fassino si tocca le palle quando lo incontra…. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 12, 2019

#Berlusconi lancia sul web l'Operazione verità. Questa volta corromperà i followers. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 11, 2019

Bye Bye Raggi Flop della manifestazione sostenuta dal PD contro l'amministrazione comunale: meno di 100 di persone. Il ritrovo alla fermata metro Repubblica chiusa da mesi in seguito all'incidente su una scala mobile: una genialata in puro stile piddonzo. [@CaggiaSilvio] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 11, 2019

Grandine e ghiaccio a Milano: ma gli alpini ancora credono che fossero arrivate le Caipirinha.#adunataalpini2019 [@katadaniele] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 12, 2019

Incidenti diplomatici. Papa Francesco chiede di rivedere i rom che ha ospitato l'altro giorno in Vaticano. Non si sa che sia successo… pic.twitter.com/eWEV4lN3ti — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 11, 2019

#Berlusconi: "Sono ancora io".

Ma cazzo, fai almeno finta di esserti ravveduto! [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 11, 2019

#Berlusconi: "vi racconterò tutti i risultati che abbiamo raggiunto coi nostri governi, quali sono i nostri programmi futuri, quali sono i nostri programmi per l'Europa e come hanno cercato in tutti i modi di fermarci". Le Avventure di Pinocchio. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 11, 2019

Il sospetto di #Giorgetti: "quando la Lega va bene arrivano sempre cose strane". E' così che chiama gli avvisi di garanzia. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 11, 2019

#Monti: "senza ottenere risultati i ducetti perdono voti". Alcuni hanno addirittura fatto danni e sono diventati senatori a vita. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 11, 2019



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐