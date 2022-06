La SEC indaga Goldman Sachs sui fondi ESG: prosegue lo scandalo del “Finto Green”

Seocndo quanto riportato dal WSJ, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense sta indagando sulla divisione di gestione patrimoniale di Goldman Sachs in merito alle definizione di ESG, cioè socialmente e ecologicamente corretto, di alcuni dei suoi fondi. Quindi la SEC vuole valutare se il fondo sia stato correttamente definito o se si tratti dell’ennesimo caso di “Greenwashing”, cioè, essenzialmente, di truffa verde. Solo pochi giorni fa Goldman Sachs aveva annunciato il proprio ritorno alla grande nel settore dei fondi ESG con emissioni per 700 milioni di dollari.

L’indagine civile sta esaminando alcuni fondi di Goldman Sachs che portano il nome di energia pulita o ESG, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che ha riportato per primo l’indagine. Goldman ha ribattezzato il suo Blue Chip Fund come US Equity ESG Fund nel giugno 2020, e si indaga su quanto questo sia vero.

Nel 2021, il braccio esecutivo della SEC ha lanciato una task force ESG per indagare sulle dichiarazioni di sostenibilità dei gestori di investimenti e delle società. A maggio, BNY Mellon è stato il primo asset manager a patteggiare con l’agenzia per aver presumibilmente ingannato gli investitori sulle dichiarazioni ESG.

Secondo la SEC, BNY Mellon Investment Adviser avrebbe lasciato intendere in alcuni documenti che tutti gli investimenti nei fondi erano stati sottoposti a una revisione della qualità ESG, anche se non era sempre così. BNY Mellon, che ha pagato una multa di 1,5 milioni di dollari, ha dichiarato di aver aggiornato i documenti dei fondi.

Le autorità stanno indagando anche su DWS, la divisione di gestione patrimoniale di Deutsche Bank, per un possibile greenwashing. All’inizio di questo mese, l’amministratore delegato di DWS, Asoka Wöhrmann, si è dimesso poche ore dopo che gli uffici della società a Francoforte sono stati perquisiti e le prove sono state sequestrate dalla polizia che stava indagando sulle accuse di greenwashing. DWS ha negato di aver commesso illeciti.

LA SEC sta proprio ora rivedendo i propri criteri di definizione di ESG rendendoli più stringenti e efficaci, ma, nello stesso tempo, è proprio la definizione di “Verde” e “Socialmente corretto” a essere vaga, imprecisa cangevole e assurda, tale per cui queste pratiche di Greenwashing si ripeteranno anche in futuro. Dovrebbe essere ben chiaro, che, invece, si è liberi di investire in tutto ciò che è legale , senza guide morali che non fanno parte del mondo economico. Il pasticcio che stiamo vivendo ora è proprio legato all’assurdo mix di economia e moralismo da un tanto al chilo che ci viene propinato ad ogni piè sospinto.



