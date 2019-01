La Scheggia Impazzita – 18 Gennaio – A cura di ArsenaleK

La dichiarazione dell'ex premier in merito alla denuncia verso i #Conticini di Ong Operation USA

#Berlusconi : "la nostra civiltà viene dalla Grecia, da Roma e dalla tradizione giudaico-cristiana". Giusto per chiarire che Forza Italia non c'entra un cazzo.

#Berlusconi si candida alle #Europee per un suo "senso di responsabilità". E' quello del ridicolo che gli manca.

#Berlusconi : "Ho deciso di andare in Europa perchè là manca il pensiero profondo".

Si capovolge con il Range Rover il #principeFilippo di 97 anni e tutti ne dicono meraviglie. Si capovolge con la Panda mio nonno di 89 anni e tutti gli danno del vecchio rimbambito. Secondo me è l'auto che fa la differenza.

Veneto.

Un militante del Partito Democratico ha creato da zero un sito internet a luci rosse per screditare la candidata pentastellata antagonista.

Processato in Tribunale ora dovrà rendersi utile svolgendo servizi sociali.

Un raro caso di pidiota che servirà a qualcosa.

