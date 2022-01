La quarta dose? Poco efficace, lo dice un ospedale israeliano

Uno studio di un ospedale israeliano afferma che una quarta dose del vaccino contro il coronavirus fornisce una difesa molto limitata contro la variante Omicron che sta imperversando in tutto il mondo. Si tratta di studi preliminari, ma significativi.

Lo Sheba Hospital il mese scorso ha iniziato a somministrare un quarto vaccino a più di 270 operatori sanitari: 154 che hanno ricevuto un vaccino Pfizer-BioNtech e altri 120 che hanno ricevuto quello di Moderna. Tutti erano stati precedentemente vaccinati tre volte con il vaccino Pfizer-BioNtech.

Lo studio clinico ha rilevato che entrambi i gruppi hanno mostrato aumenti degli anticorpi “leggermente superiori” rispetto al terzo vaccino dell’anno scorso, ma ha anche sottolineato che l’aumento degli anticorpi non ha impedito la diffusione della variante.

“Nonostante l’aumento dei livelli di anticorpi, il quarto vaccino offre solo una difesa parziale contro il virus”, ha affermato il dott. Gili Regev-Yochay, direttore dell’unità per le malattie infettive dell’ospedale. “I vaccini, che erano più efficaci contro le varianti precedenti, offrono meno protezione rispetto all’omicron”.

I risultati preliminari hanno sollevato interrogativi sulla decisione di Israele di offrire una seconda dose di richiamo – e la quarta in assoluto – alla sua popolazione di oltre 60 anni. Il governo afferma che oltre 500.000 persone hanno ricevuto il secondo richiamo nelle ultime settimane.

Il dottor Nahman Ash, direttore del ministero della Salute israeliano, ha affermato che la ricerca non significava che il quarto tentativo di vaccinazione fosse un errore. “Restituisce il livello di anticorpi a quello che era all’inizio del terzo richiamo. Questo ha una grande importanza, soprattutto tra la popolazione più anziana”, ha detto a Channel 13 TV. Certo che però, se questi anticorpi non servono qualche dubbio sorge. Comunque le autorità hanno affermato che prenderanno in esame i dati ottenuti nell’ipotesi se allargare o meno la sua campagna per la quarta iniezione, o il secondo richiamo, come viene definito in Israele.

Nel frattempo Omicron sta colpendo duramente Israele, nonostante primo e secondo richiamo.

per fortuna, nonostante il boom dei casi, il numero di morti è rimasto sotto controllo.

A questo punto vedremo se il governo proseguirà con la propria campagna vaccinale a oltranza o seguirà le indicazioni della scienza…



