La politica in assenza di democrazia

Il filosofo Fusaro ci mette giustamente in guardia dal pericolo dell’antifascismo in assenza di fascismo, dell’antirazzismo in assenza di razzismo. Estendendo la formula, dovremmo mettere in guardia molti politici nostrani dal fenomeno dell’emergenza epidemiologica in assenza di epidemie. Ci riferiamo, ovviamente, a quella sorta di turba ossessivo-compulsiva da cui sembrano colti i nostri rappresentanti eletti non appena accedono a ruoli di responsabilità nel campo sella sanità pubblica. In assenza di epidemie conclamate tipo, che ne so – l’influenza aviaria, o quella suina, o quella della mucca pazza o del vitello psicotico (esaurite insomma tutte le leggende metropolitane necessarie a dissanguare le casse dello Stato con l’acquisto di stock di vaccini totalmente inutili) – essi hanno deciso, evidentemente, di creare allarmi sociali fittizi in modo da approntare reazioni isteriche reali. Non si spiega altrimenti l’adozione di misure come la proibizione dell’asilo ai bambini non vaccinati o, addirittura, la puntura coattiva per gli aspiranti alle forze armate, ai vigili del fuoco o per gli studenti in partenza per l’Erasmus o desiderosi di fare sport. Come dire che al cospetto di morbillo, rosolia, parotite, persino l’Aids è un malanno di stagione.