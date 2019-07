La poesia sfida la globalizzazione. Esce oggi «Poesie nel Borgo. Tra Globalismo e Medioevo» (di Giuseppe PALMA)

Esce oggi il mio ultimo libro, una raccolta di poesie intitolata «Poesie nel Borgo. Tra Globalismo e Medioevo» (poesie per Ostuni), edita da Editrice Gds.

Un libretto di poesie dedicate al mio paese di origine, Ostuni.

Nel tempo della globalizzazione selvaggia che uccide l’animo degli uomini e i diritti sociali costati al genere umano indicibili sofferenze, la strada per salvare l’Umanità – scrivo io nell’Introduzione – è quella di percorrere un sentiero che conduca verso una nuova forma di Umanesimo, quel “piccolo mondo antico” evocato da Antonio Fogazzaro. Ed è proprio in tale contesto sociale che si inserisce questa mia raccolta poetica, tant’è che il sottotitolo mette in risalto il significato di quasi tutte le composizioni poetiche qui raccolte, quindi la bellezza dell’eredità antica (Medioevo) e il burrone verso cui l’Umanità si sta dirigendo (Globalismo).

Non a caso Pier Paolo Pasolini riteneva – a ragione – che solo le tradizioni locali, i centri storici, i dialetti e le periferie possono costituire una barriera contro l’omologazione causata dalla società dei consumi. Infatti, secondo il pensiero di Pasolini, non era stato il fascismo ad omologare la società (nonostante il regime ventennale), bensì l’avvento dei consumi di massa nel giro di pochi anni.

La prefazione è a cura del poeta ostunese prof. Lorenzo Cirasino, sindaco di Ostuni dal 1994 al 2002, che ringrazio per la generosità. Oltre a definire il libretto un “Manifesto poetico”, Lorenzo Cirasino riassume il significato dei miei Versi evidenziando «il messaggio di fedeltà alla propria terra e alla sua storia, così come alla vita e all’esperienza di chi l’ha abitata prima di noi, viste e sentite non come memoria regressiva ma come custode di valori identitari utili per non farsi travolgere dal fiume del conformismo ed orientarsi nell’orizzonte difficile della modernità […]».

Dal punto di vista prettamente metrico si tratta di Versi anisosillabici irregolari. a) Edizione cartacea (acquistabile sin da subito su Amazon): https://www.amazon.it/dp/8867829726/ref=sr_1_1… b) Edizione e-book (acquistabile sin da subito su Amazon ed altre librerie on-line): https://www.amazon.it/dp/B07TZ2KHTV/ref=sr_1_1… Giuseppe PALMA