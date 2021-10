La moda vegana sta già finendo? Beyond Meat manca gli obiettivi di vendita e crolla in borsa

Che stiano cambiando le mode? Confermando la comune osservazione secondo cui il mercato è rapido e spietato nel punire tutti i titoli che mancano le aspettative di vendita, soprattutto in questo periodo, il titolo Beyond Meat è crollato del 14%, per poi ridurre le perdite al 9,5%, dopo aver riportato un fatturato netto preliminare per il terzo trimestre di circa $ 106 milioni, mancando la stima di $ 134,3 milioni di circa il 30% e un’enorme delusione per la precedente guida della società che andava da $ 120 a $ 140 milioni.

Come osserva Bloomberg, mentre nelle precedenti indicazioni del terzo trimestre della Società prevedeva un calo sequenziale dei ricavi netti, la decelerazione è stata molto maggiore del previsto.

Naturalmente la società afferma che non ci sia nulla di cui preoccuparsi, che tutto va bene, anzi circolare circolare. Per loro le cause sono:

La domanda influenzata da più ampi fattori macro e microeconomici in corso, inclusi, tra gli altri, gli effetti della variante Delta del COVID-19

Sfide logistiche che hanno portato a ordini inevasi

L’azienda ha registrato un calo degli ordini al dettaglio da parte del Canada.

Niente di tutto questo importa agli investitori, per cui ciò che è rilevante è che le vendite crescano e siano sufficienti a creare un flusso di utili in sviluppo e costante. Al contrario il calo delle vendite sembra indicare che la moda vegana stia stufando e non riesca a sfondare nel modo in cui si credeva qualche anno fa, quando queste nuove marche sono nate. Negli USA si dice “Get woke, go broke”, “Diventa “Corretto”, e poi fallisci”. Questi modi di dire hanno un fondo di verità…



