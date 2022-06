La Germania deve dare 10 miliardi a Gazprom Germania per riempire i depositi di gas

La Germania potrebbe prestare fino a 10 miliardi di euro per salvare un’ex unità della russa Gazprom, che il governo tedesco ha espropriato all’inizio dell’anno, hanno dichiarato lunedì a Bloomberg fonti governative.

Gazprom Germania GmbH era l’unità tedesca di Gazprom fino a pochi mesi fa, prima che il governo tedesco ponesse Gazprom Germania sotto l’amministrazione fiduciaria dell’autorità tedesca di regolamentazione dell’energia per garantire la sicurezza delle forniture dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Il mese scorso, Gazprom ha interrotto la fornitura di gas a Gazprom Germania come ritorsione per le sanzioni occidentali, mentre la Russia ha imposto sanzioni alle filiali di Gazprom in Europa, vietando loro di fornire gas russo. La cosa divertente è che, in teoria, la proprietà di Gazprom Germania è ancora di Gazprom.

Senza il gas russo, Gazprom Germania ha dovuto acquistare gas a prezzi più alti sul mercato spot, devastandosi dal punto di vista finanziario e avvicinandosi alla bancarotta. Però Gazprom Germania possiede diversi siti di stoccaggio in Germania, tra cui il più grande del Paese. Senza un sostegno finanziario, l’azienda potrebbe non essere in grado di riempire lo stoccaggio di gas ai livelli richiesti dalla Germania e dall’UE prima del prossimo inverno, per evitare carenze di gas. Quindi la Germania finanza una società che, formalmente, è ancora russa.

Ora, secondo le fonti di Bloomberg, il governo tedesco, attraverso la banca statale KfW Group, potrebbe approvare un prestito tra i 5,2 e i 10,4 miliardi di dollari (10 miliardi) a Gazprom Germania. Le fonti hanno riferito a Bloomberg che il prestito potrebbe arrivare già questa settimana, aggiungendo che i piani non sono definitivi e potrebbero ancora cambiare.

L’Agenzia federale delle reti tedesche, Bundesnetzagentur, ha dichiarato a Bloomberg di non voler commentare le speculazioni, osservando che tutte le parti coinvolte con Gazprom Germania stanno “lavorando intensamente per mantenere le operazioni commerciali”.

La Germania, la più grande economia europea, è uno dei principali acquirenti di gas naturale russo e da quasi tre mesi si sta preparando alla possibilità che le forniture di combustibili fossili dalla Russia possano essere interrotte a causa di sanzioni o di ritorsioni da parte di Mosca per tagliare o interrompere la fornitura di gas naturale. La domanda che sorge spontanea però è: non poteva il governo tedesco lasciare la gestione dei Gazprom germania ai russi, pur impedendo loro di esportare gli utili? Magari evitava di doverci mettere 10 miliardi di euro….



