La frattura dell’Atlantico: perché le metropoli americane hanno tassi di omicidio fino a 50 volte superiori a quelle europee

Basta una passeggiata serale per cogliere la differenza empirica tra le due sponde dell’Atlantico, ma i numeri nudi e crudi raccontano una realtà ancora più spietata. Chi immagina l’Occidente come un blocco omogeneo in termini di sicurezza urbana commette un errore madornale: le aree urbane statunitensi registrano livelli di violenza letale paragonabili a zone di guerriglia a bassa intensità, mentre l’Europa, pur con le sue sacche di degrado e narcotraffico, viaggia su ordini di grandezza totalmente diversi.

In questo articolo, che rinnova un testo precedente con dai dati aggionrati, facciamo una comparazione fra i due lati dell’oceano, con anche un’ex cursus italiano.

Gli Stati Uniti e la piaga della violenza urbana

Negli Stati Uniti la combinazione letale tra deindustrializzazione selvaggia, diffusione capillare delle armi e disgregazione sociale genera tassi di omicidio che in Europa non si vedevano da secoli.

Ecco le dieci città statunitensi con il più alto tasso di omicidi per 100.000 abitanti:

Jackson, Mississippi (53,02) : All’apparenza una città tranquilla, la capitale dello stato sconta una combinazione distruttiva di povertà diffusa e presenza capillare di gang armate. Una capitale per gli USA, ma in senso negativo Fonte: USA Today / Clarion Ledger.

: All’apparenza una città tranquilla, la capitale dello stato sconta una combinazione distruttiva di povertà diffusa e presenza capillare di gang armate. Una capitale per gli USA, ma in senso negativo Fonte: USA Today / Clarion Ledger. St. Louis, Missouri (50,05) : Storico epicentro di tensioni urbane, sconta disuguaglianze estreme e un mercato della droga che controlla interi isolati. La situazione comunque è in lento miglioramento, ma i livelli restano molto elevati. Fonte: USA Today / Clarion Ledger.

: Storico epicentro di tensioni urbane, sconta disuguaglianze estreme e un mercato della droga che controlla interi isolati. La situazione comunque è in lento miglioramento, ma i livelli restano molto elevati. Fonte: USA Today / Clarion Ledger. Birmingham, Alabama (43,80) : Cuore industriale del Sud segnato da povertà cronica e accesso immediato alle armi da fuoco. Fonte: USA Today / Clarion Ledger.

: Cuore industriale del Sud segnato da povertà cronica e accesso immediato alle armi da fuoco. Fonte: USA Today / Clarion Ledger. Baton Rouge, Louisiana (42,55) : Lacerata da conflitti di quartiere e da un tessuto sociale storicamente fragile, la città è fra i posti più pericolosi del Sud degli Stati Uniti. Fonte: USA Today / Clarion Ledger.

: Lacerata da conflitti di quartiere e da un tessuto sociale storicamente fragile, la città è fra i posti più pericolosi del Sud degli Stati Uniti. Fonte: USA Today / Clarion Ledger. New Orleans, Louisiana (~46,00) : Nonostante gli sforzi e il richiamo turistico, la segregazione e la mancanza cronica di servizi continuano a mietere vittime. Fonte: Daily Mail / CDC.

: Nonostante gli sforzi e il richiamo turistico, la segregazione e la mancanza cronica di servizi continuano a mietere vittime. Fonte: Daily Mail / CDC. Memphis, Tennessee (41,00) : Redditi medi bassissimi e disoccupazione alimentano la violenza delle bande da strada. Fonte: Daily Mail.

: Redditi medi bassissimi e disoccupazione alimentano la violenza delle bande da strada. Fonte: Daily Mail. Baltimore, Maryland (~38,00 – 51,00) : Decenni di declino industriale hanno desertificato il territorio a vantaggio del narcotraffico. Si tratta della città più pericolosa della East Coast. Fonte: Clarín.

: Decenni di declino industriale hanno desertificato il territorio a vantaggio del narcotraffico. Si tratta della città più pericolosa della East Coast. Fonte: Clarín. Detroit, Michigan (39,70) : La fuga delle grandi fabbriche automobilistiche ha lasciato quartieri fantasma e abbandono.La decadenza è leggermente rallentata, ma non scomparsa.. Fonte: Clarín.

: La fuga delle grandi fabbriche automobilistiche ha lasciato quartieri fantasma e abbandono.La decadenza è leggermente rallentata, ma non scomparsa.. Fonte: Clarín. Cleveland, Ohio (33,70) : Altra ferita aperta della Rust Belt, dove la deindustrializzazione ha lasciato dietro di sé povertà intergenerazionale. Fonte: Clarín.

: Altra ferita aperta della Rust Belt, dove la deindustrializzazione ha lasciato dietro di sé povertà intergenerazionale. Fonte: Clarín. Las Vegas, Nevada (31,40): Dietro le luci dei casinò sopravvive un’economia fragile a bassi salari e fortissime disuguaglianze. Fonte: Clarín.

L’Europa tra rotte del narcotraffico e guerre ai confini

In Europa il quadro è radicalmente diverso: perfino le città considerate più critiche mantengono tassi di omicidio che negli Stati Uniti verrebbero considerati un traguardo eccezionale.

Città Tasso per 100.000 ab. Contesto e dinamica Kiev (Ucraina) ~8,5 Dato condizionato dal conflitto bellico e dagli attacchi aerei (il dato prebellico era ~4,2, il che comunque la terrebbe vicina alla vetta). Fonte: UNODC. Mosca (Russia) ~4,6 Peso della criminalità organizzata e delle periferie urbane, seppur con dati contestati. Fonte: UNODC. Marsiglia (Francia) ~3,0 Epicentro del narcotraffico marittimo (“narchomicidi”), anche se in calo rispetto al 2023. Fonte: Actu.fr / Ministero Interno. Bruxelles (Belgio) 2,8 Snodo continentale dello spaccio con frequenti sparatorie tra bande, la capitale europea non lo è per nulla nella sicurezza. Fonte: Neptune P2P Group / Eurostat. Riga (Lettonia) 2,78 Storica presenza di traffici illeciti ma con un trend letale in costante discesa. Fonte: Statistiche Nazionali / Nostos. Vilnius (Lituania) 2,66 Dato nazionale: la criminalità letale è prevalentemente confinata all’ambito domestico, un caso molto particolare. Fonte: Statistiche Nazionali / Nostos. Podgorica (Montenegro) 2,51 Resa dei conti tra clan balcanici transfrontalieri, ma rari impatti sui cittadini comuni. Fonte: Statistiche Nazionali / Nostos. Glasgow (Regno Unito) 2,0 Storica capitale degli accoltellamenti, oggi parzialmente risanata da politiche sociali mirate. Fonte: Scottish Government. Tallinn (Estonia) 1,76 Tasso nazionale in caduta libera, ma resta comunque alto per l’Europa; quasi del tutto azzerata la violenza da armi da fuoco. Fonte: Statistiche Nazionali / Nostos. Stoccolma (Svezia) ~1,0 Conflitti a fuoco tra gang giovanili nei sobborghi, con numeri dimezzati nell’ultimo biennio grazie alle politiche di espulsione e remigrazione. Fonte: Sveriges Radio.

Il caso italiano: l’anomalia statistica di Nuoro

In Italia la violenza letale tocca minimi storici a livello globale, con una media nazionale di appena 0,54 omicidi ogni 100.000 residenti.

In cima alla classifica delle province con il tasso più elevato si trova Nuoro, con un indice pari a 2,56 omicidi ogni 100.000 abitanti (corrispondente a 5 delitti su circa 197.000 residenti provinciali), secondo l’Indice della Criminalità del Sole 24 Ore.

Si tratta tuttavia di una distorsione statistica: su popolazioni provinciali molto ridotte, anche solo due o tre fatti di cronaca nera isolati o delitti familiari fanno impennare l’incidenza percentuale, senza che esista una reale emergenza di criminalità predatoria o bande armate per le strade.

Il divario economico della paura

Il confronto non ammette repliche: la città più pericolosa d’America, Jackson, registra un tasso di omicidi oltre sei volte superiore a quello di Kiev sotto bombardamento e undici volte superiore a Mosca. Rispetto a centri come Bruxelles o Marsiglia, il rapporto supera il 18 a 1.

Negli Stati Uniti il degrado urbano porta a una tassa nascosta, ma non secondaria: impone ingenti spese di vigilanza privata, deprime il gettito fiscale locale e spinge la classe media a fuggire verso sobborghi cintati, trasformando i centri storici in deserti produttivi e commerciali, paradossalmente peggiorando il trend. In Europa, pur a fronte di nuove sfide legate alla gestione dei traffici portuali e delle periferie, il welfare e il presidio territoriale continuano a difendere l’agibilità degli spazi pubblici, salvaguardando il tessuto commerciale di prossimità. Però attenzione: le cose posso cambiare molto rapidamente.