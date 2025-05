La fine del Controllo Globale: il risveglio dall’Oblio di Washington DC, della City e del Papato Nero. Di Gianmarco Landi

La maggior parte delle persone non comprende cosa sta succedendo di così tanto rivoluzionario nel Mondo, ed uno deimotivi è perché la totalità di loro non capisce i sistemi finanziari e la meccanica quantistica applicata, mediante le IA, ad un sistema di pagamenti. Il fulcro di una rivoluzione umanistica e di un’epoca di Grande Risveglio è riassumibile negli sconvolgimenti finanziari. Da quattro anni descrivo questo scenario con l’acronimo QFS,affermando che esso travolgerà il Sistema finanziario a banche centrali, masebbene ribadisca quello che ho prospettato da tempo,con questo articolo devo fareuna piccola rettifica.

È molto più appropriato parlare di un Sistema Finanziario Quantistico e non del QFS perché l’acronimo in lingua anglo-americana non rende giustizia al ruolo assunto da tanti protagonisti italiani o di origini italiane in questa fase storica. I processi che ci porterannoal riscattodei titoli storici con i collaterali in oro (Redemption), gli apparati militari USA impegnati a supporto del Tesoro USA in questi anni, nonché le intelligenze impiegate per le realizzazionidelle infrastrutture informatiche anarco finanziarie, stanno testimoniandoun assoluto protagonismo italianoe italoamericano.

A questo ultimo proposito è utile considerare, ad esempio, la guerra tra Tether e l’establishment finanziaria globalista, che sta registrando la vittoria del gigante delle criptovalute guidato da Paolo Ardoino, un quarantenne di Savona. L’azienda propone da alcuni anni una moneta digitale denominataUSDT,che oggi è la criptovaluta più scambiata al Mondo (anche più del bitcoin). Si tratta di una moneta digitale che ha i vantaggi della blockchain e della decentralizzazione esattamente come il bitcoin, ma anche quelli del denaro impiegabile facilmente per fare transazioni, essendo gli USDT una rappresentazione in digitale del dollaro.

In pratica gli USDT sono quello che nell’informatica si definisce un token di unasset che nello specifico è il dollaro USA. Il fine di Tetherè quello di creare un meccanismo di pagamenti in dollari attraverso wallet privati e quindi fuori dal controllo delle Banche e dello Stato.

Quattro anni fa, nel pieno della Presidenza Biden, le banche ed i politici DEM e NEOCON ostili a Trump avevano reagito all’assalto anarco-finanziariodelle criptovalute colpendotutto il settore, ed in particolareTethera cui chiusero tutti i conti, una cosa che non avevano potuto farequando era manifesta la protezione dell’Amministrazione Trump. In scia a questa svolta offerta dalla elezione di Biden, le autorità di regolamentazione finanziaria con sede a New York avevano messo più volte l’azienda guidata dal quarantenne italiano, con le spalle al muro, denunciandocome gli USDT,emesse a credito di dollari e quindi diverse dal volatileBitcoin, godessero dei privilegi politico finanziari del dollaro senza la responsabilità di prevenirne l’abuso che invece i circuiti dei banchieri delle grandi bancheassicurerebbero.

Nei quattro anni di Biden il Deep State finanziario ha provato a stroncareTetheraccusando l’azienda di violazioni delle norme antiriciclaggio, senza però ottenere nulla, evidentemente perché le protezioni dell’ex Presidente Trump continuavano d’abbrivio a sortire effetti nonostante l’apparente legittimità della Presidenza Biden.Le industrie di criptovalute nei quattro anni di Biden sono state tacciate di ‘complottismo’ poiché tutte loro hanno sostenuto a gran voce che, nell’ambito dell’Amministrazione Biden e del Congresso egemonizzato dai DEM e dai NEOCON, sarebbero state esperite svariate cospirazioni per affossarle.

Più nello specifico Tether ha lamentato dei tentativi per impossessarsi della sua quota di mercato, asserendo che il Deep State avrebbe agito a limite anche a beneficio di XRP o anche Bitcoin, evidentemente ritenuti dei mali minori per il vertice del Sistema delle Banche Centrali. Paolo Ardoino però ha tirato dritto facendo spallucce, ben sapendo che il ruolo del ‘disruptor’ scatena l’ira e la reazione dell’establishment.Ed è uscendo da questo calvario che Tether, zitta zitta, è diventata una potenza finanziaria costituendo oggi il 17° detentore di debito pubblico statunitense, con quasi la stessa quantità di titoli del Tesoro nei suoi caveaux digitali dell’Arabia Saudita, la nazione araba che consentì a Kissinger di poter realizzare il Petrodollaro nel 1973.

Tether oggisi piazza subito dopo Bitcoin ed Ethereum come criptovaluta più forte, ma secondo la maggior parte dei parametri è sicuramente la più scambiata e la più contundente rispetto al futuro del Sistema finanziario attuale. Gli investitori di paesi con valute instabili, come ad esempio l’Argentina, si appoggiano spesso a Tether e quando non trovano oro a sufficienzaper preservare il valore dei propri averi, compranoUSDT, cioè dollari digitali via Tether, una possibilitàfavorita dal carattere anarco-finanziario peculiare della Presidenza Milei.

Il valore di Tether oggi rimane stabile perché è agganciato al dollaro con un rapporto di uno a uno, il che significa che il valore di ogni singola criptovaluta Tether è di 1 dollaro. L’azienda sostiene il valore totale della criptovaluta con asset in dollari costituiti da titoli del Tesoro per 140 miliardi di dollari depositati presso Cantor Fitzgerald, il cui CEO è un uomodel settore finanziario nell’orbita di Trump, che a gennaio scorso ha ricevuto un incarico ministeriale rilevantissimo nel Governo USA.

Tether già ora ha numeri di tutto rispetto ma che non farebbero paura all’establishment: quello che trasforma i timori dei grandi banchieri del Mondo in terrore puro, è cosa Tether potrebbe fare. Tre giorni fa il terrore puro è arrivato portando sostanze sciolte nelle mutande dei grandi banchieri, quando il CEO di Tether ha giustappunto annunciato, in una conferenza diffusa soprattutto via social, di essere in procinto di realizzare una ‘roba’ a cui ci siamo riferiti per anni con l’acronimo QFS.

In poche parolePaolo Ardoino ha manifestato l’intenzione di lanciare un archetipo di sistema finanziario quantistico attraverso il lancio di Tether AI, un ambiente di intelligenze artificali open-source progettato per funzionare su dispositivi di informatica quantistica, telefonini, tablet e PC, senza chiavi API o un qualsiasi altro tipo di controllo centrale. Paolo Ardoino ha lanciatoquesta‘bomba atomica’ che il Mainstream non ha pienamente capito: la nuova piattaforma mira a creare una rete peer-to-peer a beneficio dimiliardi di agenti AI, con supporto integrato per i pagamenti in USDT e bitcoin in una prospettiva filosofica quantistica.

In parole semplici l’imprenditore informatico italianoha manifestato l’intenzione di creare una piattaforma per la stablecoinche rappresenta la moneta dell’economia più potente al Mondo, cioè il dollaro USA, mettendola a disposizione di una potenziale comunità di miliardi di personemuniti di telefonini o dispositivi con cui non solo potranno scambiarsi dollari USDT in maniera autonoma e decentralizzata, ma perfettamente interagente con i sistemi di pagamento del Sistema finanziario attuale, ma anche agire in proprio in un’ottica di sfruttamento delle potenzialità predittive delle IA nel senso di adottare scelte finanziarie quantistiche.

Si manifesta perciò quello che ho sempre sostenuto, e cioè che sussistono le condizioni tecniche e politiche internazionali per poter emancipare l’Umanità dal sistema delle Banche centrali e commerciali, le quali in pochissimi anni sicuramente non avranno alcun potere sulle nostre vite e forse, tra 5 anni al massimo,qualora non sapessero reinventarsi un qualche senso, non esisterebbero proprio più. Non escludo, infatti, che ai banchieri possa capitare ciò che accadde ai nocchieri delle carrozze dei nobili: sparire dalla storia a seguito della scomparsa delle carrozze a cavallo.

Molto divertente è considerare i modi attraverso cui Paolo Ardoino via social X di Musk ha annunciato di voler realizzare un sistema finanziario quantistico di dimensione mondiale, un progetto sicuramente molto ambizioso ma assolutamente realistico.Immaginate questo giovaneuomo ligure (laureato a Genova) che alle spalle ha a suo favore uno dei piùpesanti ministri di Trump, Howard Lutnick, CEO di Cantor Fitzgerald (dove si conservano i dollari di Tether). Lutnick è il potente segretario al Commerciodell’Amministrazione USA che nella squadra di Trump più di tutti aveva spinto per l’uso offensivo dei dazi contro gli status quo globalisti, un indirizzo politico finanziario ‘violento’ portato avanti da Trumpin maniera spietata ma soli per due giorni, che però sonobastati per risultaredevastantie ‘pedagogici’ nel senso di intimidire le banche, le multinazionali del WEF e i leader di quelle nazioni che avevano coltivato la pia speranza di arrestare gli indirizzi rivoluzionari di Trump.

Guardate la conferenza di questo giovane miliardario italiano, un ‘black block’evoluto vestitocon un lussuoso completo nero Armani, mentre afferma di essere in procinto di realizzare un sistema finanziario quantistico a beneficio di miliardi di persone (entro il 3° quadrimestre 2025),mentre in manotiene una grossa moneta d’oroquasi a volerla lanciare,a mo’ di sanpietrino,contro la vetrina immaginaria di una bancanel corso di una riedizione del G7 di Genova, che oggi però finirebbe molto diversamente rispetto a quella in cui i black block erano di altro tipo e avevano alle spalle George Soros e non gli uomini di Donald Trump.

Perciò Tether fa veramente paura perché sta mostrando come si scassa il meccanismo di potere finanziario globale attraverso l’informatica quantistica e una dinamica di rete ormai assimilata dai popoli. Tether sta vendendo il debito statunitense al di fuori degli Stati Uniti, e non solo lo sta decentralizzando promuovendo la circolazione di dollari (400 milioni sono i suoi clienti fuori dagli USA) senza lasciare ruolo alle banche, ma implicitamente porta anche la seria minaccia di distruzione totale del Sistema a monete fiat delle banche centrali attuali, con il ritorno al goldbacked, cioè alle monete emesse con dollari a credito di oro.

L’Amministrazione USA, infatti, se riconcepisse i dollari come fodere digitali di oro, cioè se emettesse dollari di stato (e non FED) distribuendolicon i sistemi informatici a connessione peer to peer direttamente negli wallet delle persone in una dinamiche helicopter money, andrebbe ad ‘uccidere’le monete fiat emesse a debito da tutte le Banche Centrali, e quindi annienterebbe il potere di tutte le banche centralie le grandi banche, che per poter esistere e resistere dovrebbero dotarsi di oro e disfarsi della carta.

Giova considerare che in M1 c’è solo l’oro fisico e i dollari, e se i dollari fossero emessi con credito di oro sarebbero praticamente la stessa cosa dell’oro. Il risultato sarebbe un affondamento in pochi istanti deibilanci delle grandi banche e delle multinazionali i cui conti sono in monete fiat gonfiate e sganciate sia dall’oro, sia dall’economia reale. A Londra, Parigi, Berlino e Bruxelles hanno capito benissimo cosa sta per succedere, ma non sanno come arrestarlo.

I servi del WEF, dei generali gesuiti e del Nuovo Ordine Mondiale stanno impazzendo al pensiero che Trump possa decidere di arrestare la lenta caduta del dollaro tornando ad una sorta di gold standard, ma è pacifico che lo farà, per poi offrire direttamente ai cittadini europei di poter uscire dal Sistema finanziario di una schiavitù del debito centralizzato attraverso gli USDT ed i wallet, portando così la morte per obsolescenzaalla FED, alla BCE, a tutte le banche centrali e alle grandi banche di affari.

Queste monete digitali come l’USDT sfruttano i vantaggi della blockchain e della decentralizzazione come i bitcoin, ma in più hanno dalla loro il rispetto dei crismi ISO 20022 ai sensi di Basilea III°, e perciò possono essere facilmente convertiti con euro o sterline, ed esseredetenuti in un portafoglio digitale privato connesso al sistema bancario con cui dagli wallete senza necessità di avere un conto bancario, si potrebbe accedere ai servizi finanziari in maniera anonima, senza intromissioni, controlli e ingerenze non solo da parte di una qualsiasi banca, ma anche deglistati. Penso perciò sia chiaro il motivo per il quale le élite europee ed inglesi vorrebbero ‘requisire’ed intrappolare i risparmi dei popoli forzandoli in investimenti militari per bloccare in bancadei soldi che icittadini delle varie nazioni europee potrebbero spostare nel nuovo sistema finanziario quantistico.

Il pretesto della necessaria guerra alla Russia, dunque, è un’istanza sicuramente necessaria ai fini della salvezza del potere dei banchieri centrali e dei banchieri in generale.Credo che i globalisti, sebbene siano già sostanzialmente sconfitti, proveranno a bloccare la gran parte dei risparmi della gente in banca prima del Terzo quadrimestre del 2025, anche se il contesto generale è sempre più a loro sfavore e perciò non so se riusciranno a fare qualcosa.

Quello che sta arrivando di così tanto sconvolgente non ha sola una enorme valenza finanziaria, ma soprattutto spirituale. Con l’adozione dellemonete digitali decentralizzate, con l’ororimesso sul trono delle classificazioni finanziarie a M1, cioè moneta di pagamento internazionale di massimo pregio ai sensi di Basilea III°, e con la diffusione dei computer quantistici in mano a tutte le persone attraverso smartphone e altri dispositivi che sfruttano le IA, verrebbe schiantatotutto l’architrave portante delcontrollo globale dell’Umanità attraverso letre “città stato” sovrane,che hanno governato silenziosamente il Mondo finora. Mi riferisco a Washington DC, alla Città di Londra e alla Città del Vaticano. Ognuna di queste città ha gestito un aspetto del controllo globale:

della guerra necessaria e della polizia internazionale,Washington DC;del denaro, della finanza e delle dinamiche capitalistiche, la city di Londra;delle energie spirituali e delle fondamenta storiche che ispirano tutto ciò che costituisce l’Occidente, la città del Vaticanocontutte le nascoste ramificazioni e agibilità della Chiesa Cattolica materialmente gestita dai gesuiti.

L’architettura del controllo globale, come raffigura la banconota di un dollaro attraverso l’immagine della piramide il cui vertice è staccato, non è stata solodi valenza materiale ma anchedi impatto simbolico-spirituale. Essa è stata progettata per il dominio energetico degli esseri umani attingendo al potere insito nell’Invisibile sprigionabileattraverso la geometriasacra ed urbana, il rituale magico occultato dalle religioni e dalle espressioni della cultura popolare manipolata e dello spettacolo di massa di marca anticristica. Questo potere, in Verità,solo apparentemente si poggia su aspetti materiali, bensì trae forza daconoscenze esoteriche ed ermetiche di cui i popoli sono totalmente ignari.

Ma da un po’ di anni c’è un nuovo sceriffo in queste città, Donald Trump, e tutti questi sostegni al controllo globale sono saltati. Innanzi tutto,è crollata Washington DC che è tornata sotto il controllo della Repubblica USA. Ora le griglia rituali della macchina da guerra, con la disposizione massonica, con i pentagrammiurbani proiettanti nel Pentagono, con le energie degli obelischi e quant’altro sia frutto di simbolismi magici, sono rimaste senza energia. Idem con patate bisogna dire per la City di Londra, dove la ristretta cerchia dell’impero finanziario a matrice ideologica colonialista vede i guardiani del drago, dominio dei Rothschild, e le loro piramidali reti di private banking, dispersi in un mare di guai finanziari con legge di contrappasso, con una pesante catena al collo costituita dalle monete fiat. Ed in ultimo, ma non per importanza, c’è la Città del Vaticano ‘trumpizzata’ con immagini iconiche e significati pregnanti anche nei social media ufficiali,a testimoniare che nessun Papa ostile alla Russia e all’Amministrazione Trump sarebbe stato permesso, così come in effetti è stato eleggendo l’agostiniano Leone XIV°.

Il Trono Spirituale del Vecchio Mondo con l’obelisco egizio rubato, la Pachamama e le teste di serpente in bella mostra, dimostrano unacaduta dell’autorità religiosacattolica oltre modo evidente, in forza di un culto della corruzionemateriale che ha nel Vaticano di oggi la massima espressione occidentale. La Chiesa Cattolica da oltre 60 anni ha tradito Gesù per arrivare ad ossequiare un culto satanista del debitofinanziario e spirituale che strangola la spiritualità, al fine evidente di intrappolare l’Essere Umano tra le sbarre del Regno materiale a cui badano i gesuiti, e non liberarloattraverso un effettivo accrescimento di valori spirituali interiori che risuonano con leVerità Universali di Gesù, sempre più neglette o svendute in compromessi con Satana.

L’elezione di Trump ha restituito Washington ad un governo in nome di Dio, come testualmente prescrive la Carta costituzionale americana, sottraendolo a quello delle massonerie segrete in nome di entità sataniche. I criteri esoterici improntati nel pentagramma della pianta di questa città, che fino a pochi mesi fa era il centro del Distretto di Columbia, con un ordinamento a sé stante rispetto al resto degli Stati Uniti, puntano direttamente verso la Casa Bianca, suggerendo una centralizzazione di potere e intenti che però la Presidenza Trump disconosce, ed infatti essa ha svilito la natura guerrafondaia. Washington DC era stata proditoriamente progettata non solo come capitale funzionale ad una Nazione, ma come una città permeata di strati di simbolismo, allineando il governo terreno con dei principi esotericipotenti.

Nel cuore del Regno Unito si trovaqualcosa di molto simile a Washington DC, anche se la maggior parte delle persone non sanemmeno dellasua esistenza: la City di Londra. Essa è il centro finanziario di interessi coloniali globali molto poco umanistici e cristiani, cioè una città-stato sovranaseparata dal resto del Regno Unito, che ha praticato ed esportato il culto dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo. La City è un’area di un miglio quadrato dove le leggi sono diverse e le banche governano le multinazionali in un vecchio ordine