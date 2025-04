La cinese Sinopec riprende a importare il petrolio russo, nonostante le sanzioni

Il gigante petrolifero cinese Sinopec, controllato dallo Stato, è tornato ad acquistare petrolio greggio russo dopo aver sospeso gli acquisti il mese scorso a causa delle preoccupazioni relative alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti al commercio petrolifero russo e alla flotta di petroliere fantasma a gennaio, secondo quanto riferito mercoledì da fonti commerciali a Reuters .

Sinopec, la più grande raffineria asiatica in termini di capacità di lavorazione, ha acquistato dalla Russia la sua prima miscela ESPO per il carico di maggio, dopo aver rinunciato ad acquistare il greggio per i carichi di marzo e aprile in attesa di valutare il rischio derivante dalle sanzioni statunitensi.

Il motivo per cui Unipec, la divisione commerciale di Sinopec, ha ripreso gli acquisti non è stato immediatamente chiaro.

Il mese scorso, alcune raffinerie cinesi controllate dallo Stato hanno ridotto o interrotto gli acquisti di petrolio russo per marzo, dopo aver valutato i rischi legati alle transazioni con entità soggette a sanzioni.

Sinopec e Zhenhua Oil, ad esempio, hanno sospeso gli acquisti di greggio russo per marzo, a causa dei timori di sanzioni secondarie, secondo quanto riferito all’inizio di marzo da fonti commerciali informate sui piani a Reuters .

I giganti petroliferi PetroChina e CNOOC hanno continuato ad acquistare petrolio russo per le spedizioni di marzo, ma a prezzi ridotti.

Mentre le compagnie petrolifere statali cinesi hanno interrotto o ridotto i volumi di petrolio russo, le raffinerie indipendenti cinesi, che preferiscono acquistare petrolio russo e iraniano più economico, hanno colmato il vuoto.

Le principali compagnie petrolifere cinesi hanno adottato un approccio più cauto nei confronti dei greggi russi a seguito delle sanzioni statunitensi, ha scritto Emma Li, analista di mercato senior di Vortexa, in un’ analisi pubblicata il mese scorso.

“Anche quando trasportati con petroliere non soggette a sanzioni, gli acquisti di ESPO Blend sono stati limitati. Fonti di mercato indicano che alcune società statali hanno completamente interrotto gli acquisti di greggio russo a marzo, dopo averli ridotti a febbraio”, ha aggiunto Li.

Gli acquirenti cinesi hanno cercato soluzioni alternative alle sanzioni, mentre la Russia ha impiegato una parte maggiore della sua flotta non soggetta a sanzioni per servire la rotta Russia-Cina dell’Estremo Oriente.

Di conseguenza, le importazioni cinesi di petrolio greggio hanno superato i 12 milioni di barili al giorno (bpd) a marzo, il volume più alto dall’agosto 2023 , grazie alla ripresa dei flussi di greggio iraniano e russo dai minimi registrati all’inizio di quest’anno con le sanzioni statunitensi.

I flussi di greggio russo sono in ripresa in Cina, con molti carichi su petroliere soggette a sanzioni che trovano acquirenti nello Shandong. Inoltre, i carichi russi bloccati nell’Artico sono ora destinati agli acquirenti cinesi di piccole quantità tramite trasferimenti da nave a nave (STS) utilizzando la flotta oscura, ha affermato Vortexa all’inizio di aprile.

La ripresa dei flussi può essere dovuta da un lato al fatto che il petrolio russo è al di sotto del tetto del prezzo, per cui può essere più facilmente trasportato e venduto e, d’altro canto, può essere anche legato alle peggiori relazioni commerciali fra Cina e USA, che rendono Pechino meno proccupata delle conseguenze di eventuali sanzioni secondarie.