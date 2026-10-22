La Cina si prende il controllo del cervello umano: Pechino detta le regole della nuova frontiera tecnologica

Immaginate un mondo in cui muovere una mano meccanica, guidare un’auto o impartire comandi a un computer avvenga senza toccare alcun pulsante, ma soltanto formulando un pensiero. Ora immaginate che l’alfabeto, le regole tecniche e i protocolli industriali di questo dialogo tra mente e silicio siano decisi, punto per punto, a Pechino.

Questo fatto estremamente interesstante è quanto sta accadendo in queste settimane, nel silenzio quasi totale delle capitali occidentali, distratte dai loro soliti battibecchi elettorali.

La Cina ha infatti conquistato la presidenza e la segreteria del comitato internazionale ISO/IEC JTC 1/SC 43. Per i non addetti ai lavori la sigla può sembrare burocrazia noiosa, ma nella realtà industriale chi controlla questo tavolo stabilisce gli standard globali delle interfacce cervello-computer (in gergo BCI, Brain-Computer Interface). In parole povere: chi fissa le norme decide chi può produrre, come deve farlo e chi dovrà pagare pegno per restare sul mercato.

Che cos’è davvero la tecnologia BCI

La tecnologia delle interfacce cervello-computer traduce i minuscoli segnali elettrici generati dai neuroni in istruzioni comprensibili per un software o un dispositivo meccanico.

I sistemi si dividono in due grandi famiglie:

Sistemi non invasivi: cuffie ed elettrodi appoggiati sulla testa, innocui e facili da togliere, ottimi per la riabilitazione di base o per semplici videogiochi, ma con un segnale meno preciso.

cuffie ed elettrodi appoggiati sulla testa, innocui e facili da togliere, ottimi per la riabilitazione di base o per semplici videogiochi, ma con un segnale meno preciso. Sistemi invasivi: microchip e fili microscopici impiantati chirurgicamente sulla superficie del cervello. Catturano impulsi nitidissimi e permettono a persone completamente paralizzate di muovere protesi o scrivere su uno schermo con il solo pensiero.

Chi guida la partita: la pianificazione statale contro il marketing privato

Alla guida del comitato globale siede Yu Yuntao, direttore tecnico del China Electronics Standardization Institute. Dietro di lui c’è l’intero apparato statale: il Consiglio di Stato e il Partito Comunista Cinese hanno inserito la BCI tra le sei tecnologie strategiche del 15° Piano Quinquennale. Appare chiaro che, a questo punto, il governo cinese voglia prendere il controllo completo di questa tecnologia.

A Pechino l’obiettivo è dichiarato: fare delle tecnologie cerebrali ciò che è già stato fatto con le auto elettriche e i pannelli solari. Lo Stato riversa capitali, organizza la filiera, unifica i formati dei dati e poi sbaraglia la concorrenza con una produzione su vasta scala.

Mentre negli Stati Uniti Elon Musk raccoglie i riflettori con le sue dimostrazioni teatrali per Neuralink, la Cina risponde con i fatti sul piano commerciale. Lo scorso luglio, l’azienda di Shanghai Neuracle Medical Technology ha portato a termine il primo intervento chirurgico al mondo su base commerciale con impianto cerebrale, permettendo a pazienti con gravi lesioni midollari di recuperare la presa delle dita grazie a un guanto robotico.

Numeri e ricadute economiche: una torta miliardaria

Non è solo un’avventura medica: la posta in gioco è economica e geopolitica. I brevetti e gli standard internazionali rappresentano la vera rendita di posizione del XXI secolo.

Indicatore Valore stimato Fonte Valore mercato BCI cinese (2028) 6,14 miliardi di yuan (~920 mln $) CCID Tasso di crescita annuo (2024-2028) +17,7% CCID Finanziamenti pubblici dedicati Oltre 11 miliardi di yuan Piani nazionali cinesi

Se gli standard ISO pubblicati da Yu Yuntao diventeranno la norma obbligatoria per far dialogare i dispositivi medici con gli ospedali e i computer di tutto il pianeta, le aziende europee e americane dovranno conformarsi ai requisiti stabiliti da Pechino. Lo standard medico sarà quello deciso dalle aziende cinesi. Perfino Neuralink dovrà conformarsi.

A Washington l’attenzione pubblica resta inchiodata sui microchip tradizionali e sui grandi modelli di intelligenza artificiale. In Europa, come al solito, ci si prepara a creare qualche complicata commissione etica per discutere dei massimi sistemi.

Nel frattempo, la Cina costruisce la ferrovia su cui dovranno viaggiare i pensieri digitali di domani. Quando l’industria occidentale si sveglierà, scoprirà che per collegare un cervello a una macchina bisognerà chiedere il permesso ai brevetti cinesi, pagando royalties e adattandosi a standard decisi da questi. Altro che standar europei.